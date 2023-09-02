فرسان الإمارات جاهزون لـ «سوبر هاتريك» في «مونديال القدرة»

المصدر: كاستيلسجرات –البيان

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تحتضن ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، اليوم، فعاليات النسخة الثانية عشرة من مونديال الشباب والناشئين للقدرة 2023، ويتطلع فريق فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب للمرة الرابعة على التوالي «سوبر هاتريك»، بعد فوزهم بآخر ثلاث دورات من البطولة. ويشارك فريق الإمارات في البطولة برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية.

وينطلق السباق الذي يمتد لمسافة 120.2 كلم في «التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات»، بمشاركة 70 فارساً وفارسة يمثلون 25 دولة.

وتضم قائمة فرسان الدولة في المونديال تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، كلاً من: خليفة راشد العميمي ، وراشد أحمد صغير الكتبي ، وسيف بالجافلة، وراشد محمد عتيق المهيري ، وميثاء القبيسي.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن رياضة القدرة الإماراتية، حافظت على حضورها في مختلف المحافل الدولية عبر الكثير من الإنجازات الراسخة، مشيراً إلى أن هذا الحضور المميز جاء ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وقال إن فريق الإمارات يضم نخبة من الفرسان الذين خاضوا عدة بطولات كبرى داخل الدولة وخارجها وأكدوا خلالها جدارتهم، ونثق في قدرتهم للمنافسة في هذه البطولة.

وتابع الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم أن أبناء الإمارات يدخلون إلى مثل هذه الاستحقاقات الدولية رافعين شعار المركز الأول دائماً، وسيبذلون كل جهد في سبيل هذه الغاية.

وأثنى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على جهود بعثة الدولة في هذه البطولة متمنياً التوفيق والسداد لفرساننا في مشوار البطولة والعودة بإنجاز عالمي جديد يضاف إلى الرصيد الضخم لدولة الإمارات في الفروسية، وفي سباقات القدرة على وجه الخصوص.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور الوفود الرسمية من الدول المشاركة، وتم تقسيم المسافة الكلية للسباق البالغة 120.20 كيلومتراً إلى أربع مراحل.

وأعربت ميثاء محمد القبيسي عن سعادتها وحماسها كأول فارسة تمثل الإمارات في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين، متمنية التوفيق لكل الفرسان والفرق المشاركة في الحدث. وأضافت القبيسي إن سعادتها تتضاعف كون المشاركة تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بيوم المرأة الإماراتية، حيث تؤكد أن المرأة الإماراتية تعيش أزهى عصورها تمكيناً وريادة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

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