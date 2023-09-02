بطي النعيمي: فخـور بفضـية مونديال القدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعرب الفارس بطي سيف النعيمي عن سعادته وفخره بحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات التي أقيمت أخيراً في أستونيا، وقال إن تحقيق وصافة المونديال بمثابة حافز كبير نحو تحقيق مزيد من النجاحات في الفترة المقبلة، مؤكداً أن اعتلاء فرسان الإمارات لمنصات التتويج في مختلف المحافل والبطولات العالمية هو ثمرة الدعم والاهتمام لرياضة الآباء والأجداد من قبل «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وقال النعيمي لـ «البيان» إنه كان يتطلع إلى تحقيق لقب بطولة العالم للقدرة إلا أن السباق الذي امتد لمسافة 120 كلم شهد منافسة قوية من الفرسان والفارسات المشاركين والذين يمثلون مختلف دول وقارات العالم فضلاً عن الظروف الأخرى التي صاحبت السباق لعل أبرزها الانطلاقة غير المثالية مما أدى إلى خسارة الزمن وتوسيع الفارق مع الفائزة بالمركز الأول لكنهم رغم التحديات والصعوبات نجحوا في التعويض وتقليص الفارق بفضل خبرة الفرسان وجودة خيول الإمارات، مثمناً جهود جميع أعضاء الطاقم الإداري والفني لبعثة فريق فرسان الإمارات الذين حرصوا على تسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح المشاركة الإماراتية في الحدث الرياضي الدولي إضافة إلى تعاون وتكاتف جميع الفرسان والمدربين من مختلف الإسطبلات وخاصة المدرب محمد السبوسي من أجل الظهور بصورة مشرفة وتمثيل الدولة خير تمثيل في البطولة العالمية.

تميز وعطاء

وأشار النعيمي إلى أن الإنجاز يفتح أبواب التفاؤل تجاه المرحلة المقبلة التي ينتظر فيها فرسان الإمارات تقديم مزيد من العطاء والتميز في كبرى الأحداث والفعاليات في عالم سباقات القدرة والتحمل ولعل أبرزها البطولة المقبلة في مونديال الشباب والناشئين المقرر إقامتها في فرنسا والتي سيحرص من خلالها أبناء الإمارات على تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى رصيد رياضة الإمارات عموماً وإلى الفروسية وسباقات القدرة على وجه خاص بعد أن أثبتوا بأنهم رقم صعب في مختلف الميادين.

وأشاد وصيف مونديال القدرة بأداء الجواد «اس دبليو سكولم» الذي قدم مستوى مميزاً طوال مراحل السباق الأربع حيث أثبت تألقه في السباق بعد التفوق على نخبة خيول العالم المشاركة في البطولة، مشيراً إلى أن الجواد أعطى مؤشرات قوية تؤكد أنه قادر على حصد مزيد من الألقاب والبطولات في المستقبل القريب إلى جانب العديد من الخيول التي شارك بها فرسان الإمارات.

سباقات الجري

وذكر النعيمي أنه مع بداية الموسم الرياضي الجديد يتطلع إلى المشاركة في العديد من السباقات ليس على مستوى رياضة الفروسية وحسب، وإنما سباقات الجري والماراثون والفعاليات الرياضية المجتمعية والتي أحرز فيها العديد من الألقاب على مدار السنوات الماضية منها على سبيل المثال الفوز بلقب أول سباق للجري الثلجي في منطقة الشرق الأوسط والفوز بلقب سباق «ألترا ماراثون المرموم» لمسافة 50 كيلومتراً أقوى سباق جري صحراوي والأول من نوعه في المنطقة، ماراثون «أدنوك أبوظبي» الذي تألق فيه لأكثر من نسخة، مشيداً بالدعم الذي يحظى به قطاع الرياضة في الإمارات والذي يترجمه تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية إضافة إلى وجود منشآت ومرافق بأعلى المعايير العالمية تشجع الأفراد على المشاركة في مختلف الألعاب والرياضات.

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