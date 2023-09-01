«الساحر» بطل كأس رئيس الدولة للخيول بروسيا

المصدر: كازان - وام

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حصد الجواد «الساحر» لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـثلاثين التي أقيمت في مضمار كازان الدولي للفروسية أول من أمس وذلك في ختام منافسات المحطة التاسعة لسلسلة سباقات الكأس الغالية التي احتضنتها كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وأقيم السباق ضمن مهرجان اليوم الوطني لجمهورية تتارستان الثالث والثلاثين، وسط حضور جماهيري كبير تخطى 30 ألف متفرج، وشهد مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة والفعاليات المصاحبة للكرنفال الاحتفالي.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيول العربية في كافة دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم للحفاظ على مسيرة الخيول العربية باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه).

إنجاز جديد

ونجح الجواد «ساحر» المنحدر من نسل (نظام X جيزابيل بنت دورمان) بطل نسخة الكأس الغالية في موسكو عام 2021، للمالك مردوخوفيتش ادوارد، بإشراف المدرب خاتورتسيف وقيادة الفارس شيجوشيف عيدمير في إضافة إنجاز جديد لمسيرته وتحقيق اللقب رقم 11 من أصل 19 مشاركة بعد فوزه المستحق بلقب الكأس في كازان الذي شهد مشاركة 13 خيلاً، وأقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 1800 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وحظي بمشاركة مميزة من قبل أفضل مرابط الخيول العربية في روسيا.

وفرض «ساحر» سيطرته على مجريات السباق حيث تصدر مجموعة الخيول منذ البداية وحتى خط النهاية برغم مزاحمته عند منعطف النهاية من قبل الجواد «توفيق» الذي لم يقاوم طويلاً أمام اندفاع وقوة «ساحر» في عمق المستقيم، ليقتنص اللقب عن جدارة، بزمن قدره 02:05.07 دقيقة، وجاء بالمرتبة الثانية ( توفيق) ( جنرال X رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس) للمالك تشاكشوف وإشراف المدرب سيمينوف سلطان وقيادة الفارس أولوبييف حمزات، فيما حل ثالثاً «دراجون فلاي تيرسك» (دبي هيروس X ديلوجيا بنت جيبارد )، للمالك موردوخوفيتش وإشراف المدرب خاتور تسيف وقيادة الفارس باتويف عليم.

شهد السباق وتوج الفائزين حمد راشد الحبسي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في سفارة الدولة في موسكو، وسعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وممثلو الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي للفروسية.

تأكيد

وأكد الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، أن الوصول للمحطة الروسية التاسعة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة ، يعد امتداداً مهماً لأجندة سباقات هذه الكأس الغالية في مضامير السباقات العالمية، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة للحدث يقوده للوصول إلى أعلى المراتب العالمية بين جميع سباقات الخيول العربية الأصيلة.

وقال الجابر : ما تحققه هذه البطولة من نجاحات في كل محطاتها يأتي تجسيداً لمدى اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بالأصالة ورفعة الخيل العربية، والدعم والمساهمات الكبيرة التي تقدمها لتنمية حضور الخيل العربي في مشهد السباقات العالمية لا سيما أن دولة الإمارات تتمتع بشراكات استراتيجية وعلاقات تاريخية وطيدة مع روسيا في المجالات كافة، وأكد أن تنظيم المحطة التاسعة للبطولة في مدينة كازان يعد ثمرة لهذه العلاقات المميزة والروابط المتينة التي تجمع البلدين.

أهداف

وقال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «محطة كازان حققت أهدافها وقدمت صورة تنظيمية مميزة، وساهمت في تعزيز مسيرة النجاحات المتواصلة للكأس الغالية، حيث شهدنا سباقاً مثالياً قوياً ضمن الفئة الأولى، وحضوراً جماهيرياً كبيراً، وأصداء إعلامية واسعة، ونشكر سفارة الإمارات في روسيا ونثمن الجهود التنظيمية للهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا وإدارة مضمار كازان الدولي الذي احتضن الحدث للمرة الأولى بالتزامن مع الأعياد الوطنية لجمهورية تتارستان، بما يؤكد القيمة والمكانة المتقدمة للرياضة ودورها في تعزيز التعاون ومد جسور التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم».

من جهته قال سعيد خليفة المهيري ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية: «فخورون بما شاهدناه في مضمار كازان الدولي، حيث الحضور الجماهيري الكبير والكرنفال الاحتفالي والسباقات التنافسية بجانب الفعاليات المصاحبة، في ظل المشاركة القوية لنخبة ملاك ومربي الخيل العربي وأفضل المرابط الروسية في سباق الكأس الغالية، ومما لا شك فيه أن نجاحات سباق كازان تعد إضافة مهمة لمسيرة التميز للكأس الغالية التي تلقى ترحيباً واسعاً من قبل جميع الهيئات والمؤسسات والجماهير والملاك والمربين في مختلف دول العالم».

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