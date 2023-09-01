فريق فرسان الإمارات جاهز لمونديال القدرة في فرنسا

المصدر: كاستيلسجرات ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل فريق فرسان الإمارات استعداداته للمشاركة في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين 2023، والتي ستقام بميادين كاستيلسجرات يوم غدٍ، لمسافة 120 كلم.

وستقام اليوم إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين قبل انطلاق الحدث بـ24 ساعة، ويتطلع فرساننا المشاركون إلى تحقيق اللقب للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزهم عن جدارة بآخر 3 نسخ من البطولة، اثنتين في إيطاليا (فيرونا 2017) و(بيزا 2019) والنسخة الماضية التي أقيمت في هولندا (ارميلو 2021).

واكتمل وصول خيول الإمارات، وتم تحديد أسماء الفرسان الخمسة مع خيولهم الذين سيمثلون الدولة في المونديال تحت إشراف المدربين محمد السبوسي وخليفة غانم المري، وهم: خليفة راشد العميمي، على صهوة «فيكتوري دي بليجنيز»، وراشد أحمد صغير الكتبي على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وسيف بالجافلة على صهوة «ايليس»، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة «جيه أم جوزفينا»، وميثاء القبيسي على صهوة «كاسينو».

وأعربت شركة إعمار الراعي الرسمي لفريق فرسان الإمارات، عن سعادتها بهذه الرعاية، وقالت الشركة: «تتوافق هذه الشراكة تماماً مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الابتكار والتميز وبناء المجتمعات. باعتبارنا شركة متجذرة في دبي، نفخر بدعم حدث لا يعرض فقط الجودة العالية والبراعة الرياضية المذهلة، ولكن أيضاً روح الصداقة الدولية القوية، ونتطلع إلى بطولة استثنائية ستسهم بلا شك في تعزيز نسيج الرياضة والثقافات العالمية».

ويعد فريق فرسان الإمارات الأوفر حظاً للمنافسة على اللقب مسنوداً بالمسيرة الظافرة والإنجازات الضخمة سواء على مستوى بطولات العالم للشباب والناشئين أو على مستوى البطولات المخصصة للكبار.

جدارة

من جانبه أكد اللواء خبير محمد عيسى العظب، المدير الإداري لبعثة فريق الإمارات، أن فرسان الإمارات في كامل الجاهزية لخوض هذا التحدي الشبابي المهم وتأكيد جدارتهم بالمحافظة على المستوى الرفيع والمكانة التي حققوها خلال سباقات القدرة العالمية.

وأضاف أن مونديال الشباب والناشئين يحتفظ بسيرة ذهبية لفرسان الإمارات عبر حصولهم على آخر ثلاث دورات من البطولة التي يتنافس فيها شباب العالم ودائماً ما تكون انطلاقة للعديد من الفرسان المميزين.

وتابع العظب أن المستوى الرفيع الذي وصلت إليه الفروسية في الإمارات، خصوصاً سباقات القدرة، كان بفضل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز