«معرض الفرس للجديدة» في المغرب 17 أكتوبر

المصدر: الرباط - البيان

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تحت شعار «الفرس والتنمية المستدامة»، ينطلق معرض الفرس للجديدة في دورته الرابعة عشرة بمدينة الجديدة بالمملكة المغربية خلال الفترة من 17 إلى 22 أكتوبر المقبل.

وتعد الإمارات ضيفاً خاصاً على المعرض ومتميزاً باستمرار، ويتوقع أن يرتفع مستوى الحضور الإماراتي إلى درجة أقوى هذا العام. وكانت الإمارات والمغرب قد دشنتا مرحلة جديدة من التعاون من خلال اتفاقية تم توقيعها في ختام فعاليات النسخة الماضية من المعرض بين جمعية الإمارات للخيول العربية معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، وذلك دعماً لتوطيد وتطوير أواصر العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب من التعاون في القطاعات كافة بما فيها الفروسية لما تحظى به من مكانة خاصة في البلدين.

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وتشمل الاتفاقية خمسة مجالات، منها المشاركة في بطولات جمال الخيل العربية والمعارض الدولية، إضافة إلى تبادل الخبرات والكوادر في اللجان الفنية الفاعلة على مستوى المؤسستين، بهدف تعميق أواصر التعاون المشترك بما يسهم في تطوير أنشطة وفعاليات الخيل العربية الأصيلة.

وأعلن اتحاد المصورين العرب عن إطلاق النسخة التاسعة من جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي والتي تتزامن فعالياتها مع انطلاق الدورة 14 من المعرض.

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وأضاف الاتحاد: «إن الرعاية الكريمة التي تحظى بها الجائزة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والثقة الغالية التي وضعها سموه في اتحاد المصورين العرب للقيام بتنظيم المسابقة يدفعنا في الاتحاد إلى المثابرة وبذل الجهود لتقديم المسابقة بأفضل شكل ودفع المشاركين فيها للتنافس وتقديم نتاجاتهم الفوتوغرافية المتميزة والدقيقة».

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