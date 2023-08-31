«دبي لسباق الخيل» مكافآت تشجيعية بـ 4 ملايين دولار

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن برنامج مبتكر هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة لتحفيز المشاركة في عدد من السباقات المؤهلة لمشاركات تلقائية في السباقات المستهدفة في أمسية كأس دبي العالمي، علاوة على تخصيص مكافأة تشجيعية تعادل 10% من قيمة الجوائز المالية لتلك السباقات في حال الفوز بالسباقين: (السباق التمهيدي والسباق المستهدف ضمن أمسية كأس دبي العالمي)، وتعادل القيمة الإجمالية للمكافآت التشجيعية أكثر من 4 ملايين دولار، إضافة إلى الجوائز المالية للأمسية كأس دبي العالمي والبالغ 30.5 مليون دولار.

ووفقاً للبرنامج، تم تحديد تسعة سباقات 5 منها على المضمار الرملي و4 على المضمار العشبي تقام جميعها في مضمار ميدان العالمي في الفترة من يناير وحتى مارس 2024، باعتبارها سباقات مؤهلة تضمن للفائزين دعوة تلقائية للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي يوم السبت 30 مارس 2024، وتمنحهم أيضاً مكافأة تشجيعية مقدارها 10% من قيمة الجائزة المالية للسباقات المحددة في أمسية كأس دبي العالمي، في حال الفوز في كلا السباقين.

وباعتباره أيقونة سباقات الأمسية العالمية ومسك ختام الموسم، حظي كأس دبي العالمي (الفئة الأولى - 12 مليون دولار) برعاية طيران الإمارات بسباقين مؤهلين من بين السباقات التأهيلية التسعة هما سباق الفئة الأولى تحدي آل مكتوم 26 يناير، وسباق الفئة الثانية مكتوم كلاسيك 2 مارس، حيث تم رصد مكافأة تشجيعية بقيمة 1.2 مليون دولار لصاحب الثنائية في السباقين.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: «يسعدنا إطلاق سلسلة المكافآت التشجيعية لسباقات أمسية كأس دبي العالمي لربط السباقات الكبرى وتحفيز المشاركين ومكافأة المتميزين، وتشجيع خيول الصفوة على البقاء في دبي طلباً للجوائز الإضافية المغرية عبر تسعة مسارات تؤدي إلى أمسية كأس دبي العالمي».

وأضاف: «الوقائع السابقة تشير إلى أن أبطالاً من أمثال «دبي ملينيوم» و«كيرلين» و«كاليفورنيا كروم»، إضافة إلى صاحب الثنائية الوحيدة في كأس دبي العالمي «ثندر سنو» وغيرهم قد شقوا طريقهم للفوز في كأس دبي العالمي من خلال مشاركات تحضيرية سابقة في دبي.

وتبدأ السباقات الخاضعة لنظام المكافآت التشجيعية في أمسية الجمعة 26 يناير المقبل والتي تشهد ثلاثة من تلك السباقات المؤهلة لأمسية كأس دبي العالمي، علماً أن المكافأة تطبق لمرة واحدة في الموسم، فيما تظل رسوم التسجيل دون تغيير.

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