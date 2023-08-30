4 ملايين دولار.. «دبي لسباق الخيل» يطلق مكافآت تشجيعية

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن برنامج مبتكر لتحفيز المشاركة في عدد من السباقات المؤهلة لمشاركات تلقائية في السباقات المستهدفة في أمسية كأس دبي العالمي، وتخصيص مكافأة تشجيعية تعادل 10% من قيمة الجوائز المالية لتلك السباقات في حال الفوز بالسباقين

والبرنامج هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وتعادل القيمة الإجمالية للمكافآت التشجيعية أكثر من 4 ملايين دولار بالإضافة للجوائز المالية لأمسية كأس دبي العالمي والبالغ 30.5 مليون دولار.

ووفقاً للبرنامج، تم تحديد 9 سباقات؛ 5 منها على المضمار الرملي و4 على المضمار العشبي، وتقام جميعها في مضمار ميدان العالمي من يناير حتى مارس المقبلين، باعتبارها سباقات مؤهلة تضمن للفائزين دعوة تلقائية للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي المقررة في 30 مارس 2024، وتقدم لهم مكافأة تشجيعية مقدارها 10% من قيمة الجائزة المالية للسباقات المقصودة في أمسية كأس دبي العالمي، في حال الفوز في السباقين.

ويحُظي كأس دبي العالمي “الفئة الأولى - 12 مليون دولار” برعاية طيران الإمارات، باعتباره أيقونة سباقات الأمسية العالمية، بسباقين مؤهلين من بين السباقات التأهيلية التسعة هما سباق الفئة الأولى تحدي آل مكتوم في 26 يناير، وسباق الفئة الثانية مكتوم كلاسيك في 2 مارس، وتم رصد مكافأة تشجيعية بقيمة 1.2 مليون دولار امريكي لصاحب الثنائية في السباقين.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل " يسعدنا إطلاق سلسلة المكافآت التشجيعية لسباقات أمسية كأس دبي العالمي لربط السباقات الكبرى وتحفيز المشاركين ومكافأة المتميزين، وتشجيع خيول الصفوة على البقاء في دبي طلباً للجوائز الإضافية المغرية عبر تسعة مسارات تؤدي إلى أمسية كأس دبي العالمي".

وأضاف " تشير الوقائع السابقة إلى أن أبطالاً مثل دبي ملينيوم وكيرلين وكاليفورنيا كروم إضافة لصاحب الثنائية الوحيدة في كأس دبي العالمي ثندر سنو وغيرهم قد شقوا طريقهم للفوز في كأس دبي العالمي من خلال مشاركات تحضيرية سابقة في دبي، وهذا ما يقرّب من احتمالية الفوز بالثنائيات".

وتبدأ السباقات الخاضعة لنظام المكافآت التشجيعية في 26 يناير المقبل والتي تشهد ثلاثة من تلك السباقات المؤهلة لأمسية كأس دبي العالمي، علماً بأن المكافأة تطبق لمرة واحدة في الموسم، فيما تظل رسوم التسجيل دون تغيير.

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