منتخب قفز الحواجز يتوّج ببطولتي بلجيكا

المصدر: برلين- وام

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توّج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بلقب بطولتي «أوبقلابيق الدولية» في بلجيكا فئة «3 و4 نجوم»، التي أقيمت بمشاركة أكثر من 500 فارس وفارسة من جميع أنحاء العالم.

وجاءت مشاركة المنتخب في البطولتين ضمن معسكره الحالي المقام في ألمانيا، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين 2023، ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتوجه فرسان منتخب الإمارات، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، على دعم المنتخب في استعداداته للاستحقاقات المقبلة في أولمبياد باريس والألعاب الآسيوية.

ويواصل المنتخب، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، برنامج إعداده في إسطبلات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان بألمانيا، استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ودورة الألعاب الآسيوية في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

كما أثنوا على الرعاية اللامحدودة خلال السنوات الماضية من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، والتي توّجت بالإنجازات المتواصلة، والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

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