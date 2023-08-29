5 فرسان يمثلون الإمارات في "مونديال" الشباب للقدرة بفرنسا

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة 2023، والتي تنطلق السبت المقبل في فرنسا، بمشاركة (70) فارساً وفارسة و76 خيلاً من (25) دولة.

وتقام البطولة بنظامي الفردي والفرق، ويتم اختيار أفضل 3 فرسان للمنافسة على لقب الفرق.

وتبلغ المسافة الكلية للسباق 120.20 كم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، وتبلغ الأولى 28.60 كم، والثانية 29.20 كم، والثالثة 33.80 كم، والرابعة 28.60 كم.

وتضم قائمة الإمارات المشاركة في البطولة 5 فرسان هم خليفة راشد العميمي، على صهوة "فيكتوري دي بليجنيز"، وراشد حمد صغير الكتبي على صهوة "إيدي دي مونتريزر"، وسيف بالجافلة على صهوة "ايليس"، وراشد محمد عتيق المهيري على صهوة "جيه أم جوزفينا"، وميثاء القبيسي على صهوة "كاسينو.

وترعى شركة "إعمار" فرسان الإمارات في البطولة، حيث تعد من الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية، في رعاية العديد من سباقات القدرة.

ويدافع فرسان الإمارات عن لقب النسخة الماضية بهولندا في 2021، ونال لقب الفردي الفارس سعيد سالم عتيق المهيري، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تتويجه بلقب نسختي 2017 و2019، و أحرزت الإمارات بطولة الفردي 6 مرات والفرق 3 مرات.

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