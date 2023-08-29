«الزير» و«إنفي» و«ديفانا» أبطال كأس الوثبة في فرنسا

المصدر: عواصم ـ البيان

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فاز «الزير»، و«إنفي»، و«ديفانا»، بسباقات كأس «الوثبة ستاليونز» الثلاثة، والمخصصة للأمهار والمهرات في سن 3 سنوات، والتي أقيمت أول من أمس في مضمار «ضاحية تاربس» في فرنسا، بمشاركة 42 خيلاً، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وحقق «الزير» لمحمد فهد العطية، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، لقب السباق الأول لمسافة 2100 متر، على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» «بري فليبر»، البالغ جائزته 18 ألف يورو، والمخصص للأمهار في سن 3 سنوات، بمشاركة 14 مهراً.

وجا ء فوز «الزير» بفارق 0,75 طول عن «اكليبس دو سوليل»، فيما جاء ثالثاً «ملفت»، وسجل البطل زمناً وقدره 2:26:90 دقيقة.

ونالت المهرة «إنفي» لجاي نيفنس، بإشراف جي بي ديرو، وقيادة أنالي ميكوش، لقب السباق الثاني لمسافة 2100 متر، بمشاركة 14 مهرة في سن 3 سنوات، تنافست على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» «بري موناليزا (1)»، البالغ جائزته 18 ألف يورو.

تفوق

وتفوقت البطلة «إنفي» بفارق 3 أطوال عن «ساند ستورم»، فيما جاءت ثالثة «الغبراء»، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:28:80 دقيقة.

وحصدت «ديفانا شيكا» لجان بي توتين، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اوليفييه بيلييه، صدارة السباق الثالث لمسافة 2100 متر، والذي شهد مشاركة 14 مهرة في سن 3 سنوات، تنافست على لقب كأس «الوثبة ستاليونز» «بري موناليزا (2)»، البالغ جائزته 18 ألف يورو.

وحققت «ديفانا شيكا» اللقب بفارق عنق عن «أميرة الشحانية»، فيما جاءت في المركز الثالث بفارق 0,75 طول المهرة «طلّة»، وقطعت البطلة مسافة السباق في زمن وقدره 2:29:70 دقيقة.

من جانب آخر يحتضن مضمار «وارجيم» في بلجيكا، غداً الثلاثاء سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «قوائم» لمسافة 2300 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 20 ألف يورو.

وينافس على اللقب «الزاركا»، و«فريدا»، و«بيكاسو تي»، و«تكس دي أي»، و«اينهوا بتروسيو»، و«جوت دو لاجاردييه»، و«بابليون».

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