290 فارساً وفارسة في «القفز الصيفية للفروسية» بالشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق المنافسات التدريبية الصيفية السابعة لقفز الحواجز بميدان القاعة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية بالنادي، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة وصلت إلى 290 فارساً وفارسة من العديد من أندية واسطبلات الفروسية بالدولة تنافسوا على مدار 5 أشواط.

وتصدرت الفارسة مريم عوض من نادي مندرة للفروسية على صهوة جوادها «أولك» وبزمن قدره «56.82» الشوط الخامس بمواصفات تناسب فرسان الفئة الوسطى، ضد الزمن وتنافس فيه الفرسان في إكمال المسار من دون خطأ مع أفضلية الزمن، بحواجز 120 سم.

وتحرص إدارة النادي برئاسة الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي على إقامة هذه البطولات الصيفية منذ 12 عاماً واشتملت منافسات القفز لصيف سنة 2023 على 9 منافسات، وتتكون المنافسات في كل لقاء من خمسة مستويات، المستوى الأول لخيول البوني، والثاني للمبتدئين مع الزمن بحواجز 60 سم، والثالث للمبتدئيناً بحواجز 80 سم، والرابع للمبتدئين مع الزمن بحواجز (100 ـ 110) سم، والخامس شوط الفئة الوسطى بحواجز (110 ـ 120) سم، ضد الزمن.

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