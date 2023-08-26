خيول الإمارات تسعى لانتصارات جديدة في ختام مهرجان «إيبور»

المصدر: متابعة ـ علي الظاهري

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يسدل الستار اليوم على مهرجان «إيبور» على مضمار يورك الشهير بانجلترا، حيث تسعى خيول الإمارات إلى مضاعفة انتصاراتها عبر المشاركة القوية في الحفل الختامي الذي يضم 7 أشواط أبرزها سباق «سيتي أوف يورك ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«متسابق» لـ«شادويل» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب شارلز هيلز.

وحقق «السهيل» ابن «دباوي» خمسة انتصارات على ذات المسافة بإشراف شارلي ابلبي، متضمنة تسجيله فوزين حاسمين في مضمار ميدان هذا العام بسباقي قلعة الفهيدي للفئة الثانية وسباق رأس الخور.

وخاض «السهيل» تجارب قوية رغم خسارته في سباقات السرعة في مشاركتيه الأخيرتين بفارق ضئيل لدى حلوله ثالثاً في سباق «القوز سبرينت» في ليلة كأس دبي العالمي قبل أن يقدم أداءً جديراً بشغله المركز السادس في «كوين اليزابيث جوبلي ستيكس» في رويال آسكوت.

وتحدث المدرب شارلي ابلبي عن «السهيل» قائلاً: «انسحب «السهيل» من بعض السباقات في غودوود ونيوبري بسبب حالة الأرضية، لكنه سيجد أرضيته المفضلة هنا في يورك».

شوط الافتتاح

ويدشن الحفل في يورك سباق «سترينسول ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1800 متر بمشاركة 6 خيول أبرزها «الدراما» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كي آر بورك.

ويخوض «ليف يور دريم» لجودلفين سباق «ايبور هانديكاب التاريخي» الممتد على مسافة 2800 متر، بقيادة الفارس أوشين مارفي وإشراف المدرب سعيد بن سرور، كما يشهد الشوط مشاركة «ريل دريم» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف السير مايكل ستوت.

وقدم الجواد «ليف يور دريم» صاحب الست سنوات ثلاثة عروض جيدة في سباقات هانديكاب رفيعة المستوى هذا الموسم، متضمنة إحرازه المركز الثالث في ديوك اوف ادنبره ستيكس في رويال آسكوت قبل أن يحقق فوزاً سهلاً في مهرجان جولاي في نيوماركت.

وقال سعيد بن سرور: «حقق ليف يور دريم فوزاً جيداً على هذه المسافة في مشاركته الأخيرة وتمثلت الخطة دائماً في القدوم إلى هنا بعد ذلك، 2800 متر تبدو مسافته المثلى ويخوض السباق وهو في جاهزية طيبة، وسيحمل الجواد الوزن الأعلى بالاشتراك مع جواد آخر، لذا لن يكون الأمر سهلاً، لكنه قدم عروضاً جيدة طوال العام».

«برستيج ستيكس»

من جهة أخرى، تتأهب الواعدة «دازلينغ ستار» ابنة «بلو بوينت» لجودلفين للتقدم خطوة أخرى إلى الأمام حيث تخوض مشاركتها الأولى على مسافة 1400 متر في سباق «برستيج ستيكس» للفئة الثالثة على مضمار غودوود في انجلترا اليوم.

وخاضت مهرة السنتين بإشراف شارلي ابلبي ثلاث مشاركات على مسافة 1200 متر، إذ شغلت المركز الثامن في تجربتها الأولى في كمبتون بارك قبل أن تسجل فوزاً حاسماً بسباق للمبتدئات في نيوماركت، قبل أن تنتقل للمنافسة على مستوى الفئة الثالثة في «برينسيس مارغريت ستيكس» في آسكوت في نهاية يوليو الماضي عندما تراجعت إلى المركز الرابع بعد أن ركضت في المقدمة.

وقال المدرب شارلي ابلبي: «نشعر بأن الارتقاء إلى مسافة 1400 متر قد تناسب دازلينغ ستار، حيث قدمت المهرة أداءً جيداً في آسكوت في مشاركتها الأخيرة واستناداً إلى ما رأيناه في الإسطبل، من المحتمل أن تسفر هذه المسافة مزيداً من التحسن».

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