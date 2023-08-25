مجلس اتحاد الكرة الجديد.. تحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

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يبدأ اتحاد الكرة الإماراتي إعادة ترتيب البيت الكروي ووضع الترتيبات الإدارية الخاصة بذلك، بداية من عقد اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية التي ستجري يوم 8 سبتمبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية التي تستمر حتى عام 2027، حيث تقرر إقامتها خلال الفترة الصباحية في نادي ضباط القوات المسلحة في العاصمة أبو ظبي، ويترأس محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لجنة تتولى مهمة وضع كافة الترتيبات والتحضير للعمومية ووضع جدول الأعمال وتوجيه الدعوة للأندية والمرشحين من قبلها لحضور الاجتماع.

التصديق على القائمة

وسيتم خلال عقد «العمومية الانتخابية» التصديق على القائمة الوحيدة التي تقدم بها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان واعتمادها بشكل رسمي، يتم بعدها إعلان النتيجة النهائية للاقتراع، ليسدل الستار على العملية الانتخابية، بالإعلان المتوقع بفوز الشيخ حمدان بن مبارك بمنصب رئيس اتحاد الكرة رسمياً، وقائمته الانتخابية، ليكون الرئيس الثاني عشر في تاريخ الكرة الإماراتية.

وتضم كلاً من: هشام محمد الزرعوني (الشارقة) وحمد أحمد المزروعي (حتا) وعمر الحاج المهيري (النصر) ويحيى خلف المطروشي (عجمان) وفهد إسماعيل الحوسني (بني ياس) وأمل حسن بو شلاخ (مصفوت) وأحمد علي المهبوبي (التعاون) وإبراهيم حسن النمر (الحمرية) وعبدالمحسن فهد الدوسري، وخلفان جمعة بلهول، وعبيد سالم الشامسي المرشحين من رئيس الاتحاد.

وسوف تتولى لجنة الانتخابات التي يترأسها المستشار سالم بن بهيان العامري، وتضم الأعضاء الدكتور محمد راشد الحفيتي نائب الرئيس اللجنة، عبد الرحمن محمد العامري، حمد خميس حمد البدواوي، مُنى خليفة الشامسي، عملية الإشراف على العملية الانتخابية خلال اجتماع العمومية.

وسيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية طرح بعض التعديلات على لائحة الانتخابات والتي قامت بإجرائها الإدارة القانونية وفق المستجدات والواقع الميداني، خاصة فيما يتعلق ببعض شروط الترشح ومهام الأعضاء، وكيفية اختيار النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والمهام التي سيكلف بها، وطرحها على الجمعية العمومية لاعتمادها، خلال نفس الجلسة الانتخابية.

ترشيحات اللجان

وعلم «البيان» من مصادر مطلعة أن اتصالات تتم حالياً بين أعضاء القائمة الانتخابية، والتشاور من أجل اختيار رؤساء اللجان العاملة في اتحاد الكرة، وتدور المشاورات حول إمكانية تولي عبيد سالم الشامسي رئاسة لجنة المنتخبات بحكم أنه سبق وتولى تلك المهمة في عهد يوسف السركال، وهذه اللجنة ستنال الاهتمام المباشر والكبير من رئيس اتحاد الكرة الذي يولي المنتخبات أهمية كبيرة لعودة البريق لفرقها المختلفة.

كما ترتفع أسهم إبراهيم النمر لتولي رئاسة لجنة المسابقات بحكم خبرته كأمين عام مساعد سابق للشؤون الفنية، وينافسه على رئاسة تلك اللجنة أحمد المهبوبي بحكم توليه مهمة نائب رئيس اللجنة في عهد مجلس مروان بن غليطة، وترشيح حمد المزروعي لرئاسة لجنة قضاة الملاعب، بحكم خبرته كحكم سابق وعضو في عدة لجان تحكيمية خلال الدورات السابقة، فيما يترشح خلفان بلهول لرئاسة لجنة الاستراتيجية والاستثمار، بحكم خبرته التي اكتسبها خلال الدورة الحالية في وضع استراتيجية للعمل تمتد حتى 2038، ويدور النقاش بشأن استمرار هشام الزرعوني في لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي يتولاها حالياً أو الانتقال إلى رئاسة اللجنة المالية بحكم خبرته الكبيرة في العمل المالي بمصرف الإمارات المركزي، بناء على ذلك سيتم اختيار باقي اللجان وهي الشؤون المجتمعية والعلاقات الدولية.

الاجتماع الأول

كما تبحث الاتصالات والمشاورات إمكانية عقد أول جلسة لمجلس الإدارة الجديد، في نادي ضباط القوات المسلحة، عقب الانتهاء من العملية الانتخابية، من أجل التعارف وتحديد أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وكيفية إعادة ترتيب البيت الكروي والتي تعتبر تحدياً للمجلس الجديد لعودة البريق لمختلف الأنشطة، وتوزيع المهام على الأعضاء، والاتفاق على آلية الاجتماعات وتحديد مواعيد لتنفيذ المهام التي سيكلف بها كل عضو.

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