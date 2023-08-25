اليحيائي رئيساً لـ«المجموعة السابعة في دولي الفروسية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن أمس عن فوز سلطان محمد خليفة اليحيائي بانتخابات رئاسة المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجرت الانتخابات على جولتين تنافس فيها سلطان اليحيائي و الأمير عبد الله بن فهد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية حيث حصد اليحيائي عشرة أصوات في الجولة الثانية ونال الأمير عبد الله بن فهد آل سعود ثمانية أصوات وجرت الجولة الثانية نتيجة للتعادل في الجولة الأولى .

ويأتي فوز سلطان اليحيائي تقديراً لجهوده الكبيرة في مجال رياضة الفروسية، وتثمينا لجهوده الحثيثة في تطوير هذه الرياضة على المستوى العربي والدولي.

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