تألق إماراتي في ثاني أيام مهرجان «إيبور» بإنجلترا

المصدر: متابعة- علي الظاهري

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شهدت فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «إيبور»، الذي يقام على مضمار يورك الشهير في إنجلترا، تألقاً إماراتياً بعد فوز «سي ثيم» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في سباق «سير هنري سيسل ستيكس» للمهرات والأفراس لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس مسجلة زمناً قدره 2.28.09 دقيقة.

وخطفت «وورم هيرت» لقب سباق «يوركشاير أوكس» في الشوط الرئيسي للفئة الأولى والمخصص للأفراس والمهرات لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب أيدن أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.25.86 دقيقة وبفارق رأس عن الوصيفة «فري وايند» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ينجون وثادي غوسدن، وجاءت في المركز الثالث «سيف ذا لاست دانس» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف أيدن أوبراين.

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