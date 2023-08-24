«مستهدف» لـ«شادويل» بطلاً في إنجلترا

المصدر: متابعة – علي الظاهري

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حلّق «مستهدف» لـ«شادويل» بلقب سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2100 في اليوم الافتتاحي لمهرجان «إيبور»، أمس على مضمار «يورك» العريق بإنجلترا.

ونجحت اسطبلات «شادويل» في المحافظة على اللقب الذي حققه «بعيد» العام الماضي بعد الأداء المتميز لـ«مستهدف» وانفراده بالصدارة بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.6.40 دقيقة بفارق طول عن «نشوى» بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف جون وثيدي غوسدن، فيما جاء المرشح الأبرز «بادينغتون» في المركز الثالث بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب الأيرلندي إيدن أوبراين.

وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز بعد ختام السباق، حيث أعربت عن سعادتها بفوز «مستهدف» الذي يؤكد تطور مستواه من عام إلى آخر، مشيدة بأداء البطل الذي أثبت جدارته بعد تمسكه بالصدارة من انطلاقة السباق وحتى الوصول إلى خط النهاية رغم المنافسة القوية في الأمتار الأخيرة.

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