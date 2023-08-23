«الحسن» لـ «شادويل» يخوض التحدي في مهرجان «إيبور»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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تواصل خيول الإمارات التحدي في ثاني أيام مهرجان «إيبور» الإنجليزي على مضمار يورك، حيث تشتمل فعاليات اليوم على 7 أشواط أبرزها الشوط الرئيسي سباق «يوركشاير أوكس» للفئة الأولى والمخصص للأفراس والأمهار لمسافة 2400 متر، ويشهد السباق مشاركة «الحسن» لـ «شادويل» بقيادة الفارس ديفيد إيغان وإشراف المدرب روجر فاريان، و«نوفاكاي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كي آر بيورك.

ويدشن سباق «لاوثر ستيكس» للمهرات للفئة الثانية لمسافة 1200 متر فعاليات اليوم الثاني، بمشاركة 9 خيول أبرزها «ستار أوف ميستري» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي و«بيوتفل دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كي آر بيورك.

جاهزية

وأكد المدرب شارلي آبلبي جاهزية «ستار أوف ميستري» للتحدي اليوم في مضمار يورك، وقال: «إن تدريباتها سارت بشكل جيد منذ سباق «دتشيس أوف كامبريدج ستيكس»، وكانت الأرضية أكثر ليونة وعدد المشاركين أصغر في ذلك اليوم، وهذا لم يكن ملائماً لها، ولذلك نأمل أن تعود إلى سابق تألقها في هذا السباق، وتظهر قدراً كبيراً من السرعة الطبيعية، ولو ركضت بالمستوى نفسه الذي سجلت به الفوز بسباق ليستد، ستكون حاضرة بقوة في المنافسة».

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