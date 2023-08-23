«مستهدف» لـ«شادويل» يخوض تحدي «جودمونت إنترناشيونال»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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ينطلق في مضمار يورك بإنجلترا مهرجان «إيبور»، اليوم، بمشاركة خيول الإمارات، التي تسعى لتحقيق الفوز في مجموعة من السباقات في الحدث، الذي يمتد حتى السبت المقبل.

ويستهل «كاسل واي» لجودلفين، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي أبلبي مشوار التحدي في اليوم الافتتاحي، والذي يسعى إلى الفوز بلقب «غريت فولنجر» للفئة الثانية على مسافة 2400 متر في ثالث الأشواط.

ويخوض «مستهدف» لـ«شادويل» التحدي، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن في الشوط الرئيس على لقب سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2100 متر.

ويسعى «مستهدف» إلى مواصلة التألق في المضامير الإنجليزية، بعد أن توج بطلاً قبل نحو شهر في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، ضمن مهرجان «رويال آسكوت» الملكي على مضمار «آسكوت» العريق بإنجلترا.

الشوط السادس

ويشارك في الشوط السادس لمسافة 1000 متر، ضمن فعاليات اليوم الافتتاحي لمهرجان «إيبور»، 10 خيول، أبرزها «مارين ويف» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس أويسين أور، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

ويسدل الستار على فعاليات اليوم الأول في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر، بمشاركة مجموعة من الخيول، أبرزها «بلو برينس» لسلطان بن علي السبوسي، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، و«بارق» لأحمد بن طوق، بقيادة الفارس ريتشارد أوليفر ،وإشراف المدرب كي آر بيورك.

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