4 ألقاب ذهبية لمربط دبي في «دولية براغ»

المصدر: براغ - البيان

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حقق مربط دبي للخيول العربية أربعة ألقاب ذهبية ولقباً فضياً وآخر برونزياً في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2023. كما انتزع عدداً من ألقاب الأفضلية منها لقب أفضل مربط مربي ولقب أعلى معدل في البطولة ولقب أفضل حركة بين الخيول المتبارية.

وسجل البصمات الذهبية القياسية لمربط دبي أربعة من الخيول البطلة في مقدمتها المهرة بعمر سنة «دي آسرة»، ونالت المهرة «دي ريمة» ذهبية المهرات، وتمكن المهر «دي شهار» من إحراز ذهبية المهور، فيما حصل الفحل «دي نايل» من إنتاج المربط والمملوك للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم من التحلي بالذهب.

ونال مربط دبي لقباً فضياً عن طريق المهرة دي رسيل التي حلت وصيفة خلف المهرة دي آسرة،، وعززت رفيقتهما المهرة «دي غمرة» رصيد مربط دبي بإحرازها اللقب البرونزي.

مكانة عالمية

وأعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي عن سعادته بالإنجاز القياسي للمربط في براغ الدولية منوهاً بالمستوى المتميز لمشاركة المرابط الدولية القوية. وقال التوحيدي:«نحن حريصون على المشاركة في البطولات الدولية الكبرى. بطولة براغ تتميز بوصفها بين البطولات ذات المستوى التنافسي العالي، ولذلك شاركنا بعدد من خيولنا المتميزة التي أكدت جدارتها في المراكز الأولى ونالت ما تستحق من تتويج مثلما نال مربط دبي ما يستحق من تقدير كأفضل مربط منتج بين كبار المنتجين».

ومن جانبه أكد عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أن النتائج التي حققها المربط كانت في مستوى التحدي والتطلعات في موعد تنافسي متميز. وقال المرزوقي:«مكانة بطولة براغ الدولية راسخة منذ سنوات، ولذلك تعتبر مقياساً دقيقاً لقياس جهود المرابط الدولية الكبرى ونجاحاتها. البطولة أنصفت مربط دبي الذي فرض سيطرته لما يتمتع به من جودة الإنتاج عالمياً. لا تزال أمامنا محطات دولية كبرى نعتبرها أقوى مناسبات لتأكيد مكانة مربط دبي ومكانه في المركز الأول».

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