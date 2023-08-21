"أوشن الموري" يتوّج بكأس زايد للخيول العربية الأصيلة في بولندا

المصدر: وام

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فاز الجواد "أوشن الموري"، بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للخيول العربية الأصيلة، وأحرز الجواد "ماكسيموس" لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو.

ويأتي تنظيم المهرجان تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات وسباقات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها.

وشهدت كأس زايد مشاركة 5 من نخبة الخيول، لتسجيل اسمها في سباق الجائزة الأوروبية للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن 4 سنوات فما فوق.

وتفوق "أوشن الموري" بإشراف ام كاسبرزايك، وقيادة شتيبان مازور، بفارق 7 أطوال عن صاحب المركز الثاني "أبولو ديل سول"، وجاء "ليكس" ثالثا.

وسجل البطل المنحدر من نسل "المرتجز" 3:00:1 دقيقة.

وشهد السباق الثاني تفوق "ماكسيموس" لأوربانوسكي، بإشراف روسينسكي، وقيادة كي مازور، بفارق 1.25 طول عن "عيد الفصح"، وذلك في جولة كأس "الوثبة ستاليونز"، لمسافة 1600 متر، بمشاركة 10 خيول عربية في سن 3 سنوات.

وقطع البطل مسافة السباق في 1:49:22 دقيقة، وجاء في المركز الثالث "أورميكا".

وانتزع الجواد "مستر جريسو" للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جوليوم جودجاي، لقب كأس "الوثبة ستاليونز" "بري البان جامي"، لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 12 ألف يورو، أمس بمضمار ضاحية رويان بفرنسا.

وجاء فوز "مستر جريسو" بفارق 0.75 طول عن "المدورا"، وحل "شهاب الشام" ثالثا.

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