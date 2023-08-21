المهرة «الدوحة» بطلة كأس رئيس الدولة في دونكستر

المصدر: أبوظبي – البيان

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توجت المهرة «الدوحة» بلقب المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الثلاثين، والتي أقيمت في مضمار دونكستر بإنجلترا أول من أمس في ختام الديربي العربي الإنجليزي، لتواصل الكأس الغالية نجاحاتها المبهرة وريادتها العالمية في المضامير الأوروبية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية باحتسابها إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وتمكنت البطلة «الدوحة» المولودة في سنة 2019 من قطع مسافة السباق بزمن 2:21:67 دقيقة، كما رفعت رصيد إنجازاتها إلى ثلاثة انتصارات من أصل 6 مشاركات في سباقات الخيول العربية.

حضر السباق فيصل الرحماني المشرف العام لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والدكتور محمد النجيفي مالك اسطبلات النجيفي وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وبعد ختام السباق قام الرحماني والمهيري بتتويج وتقديم الكؤوس للمدرب توماس فورسي والفارس أوليفييه بلييه اللذين قادا «الدوحة» للظفر بلقب الكأس الغالية بمحطتها الثامنة التي تمثل قمة مواجهات سلسلة سباقاتها العالمية في السباق المخصص للأمهار والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وشهد مشاركة أفضل ونخبة مرابط الخيل العربية في المملكة المتحدة وأوروبا.

نجاحات

من جهته، أكد فيصل الرحماني المشرف العام لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية أن سباق دونكستر عكس المكانة المرموقة للكأس الغالية وحضورها القوي في مشهد السباقات الإنجليزية العريقة، مشيداً بمستوى التنافس من قبل نخبة وصفوة الخيول والمرابط المشاركة في المحطة الثامنة التي أوفت بجميع وعود النجاح المبهر من ناحية نوع الخيول والحضور الجماهيري الكبير والاهتمام الإعلامي المتميز.

ترجمة

وقال الرحماني: تُمثل نجاحات الكأس الغالية ترجمة حقيقية لرؤية سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، مجدد الخيل العربي وصاحب نهضتها، مضيفاً: سنحرص على مواصلة الكأس الغالية تحقيق أهدافها وغاياتها في جولاتها العالمية كافة عبر تشجيعها الدائم للملاك والمربين للخيل العربي في القارة الأوروبية والعالم على المشاركة والحضور في جميع السباقات، انطلاقاً من نهج الإمارات وحرص القيادة الرشيدة على تجسيد القيم الأصيلة في المحافل العالمية والحفاظ على المكتسبات والمنجزات الكبيرة للخيل العربي.

وعبر عن فخره بالنجاحات والأصداء الواسعة التي حظي بها الحدث المرموق من الهيئات والملاك والمربين والإعلام الإنجليزي، ومؤكداً أن الإشادات تمثل امتداداً مهماً لريادة الحدث ومسيرته الثرية في المضامير العالمية، ومتقدماً بالتهنئة والتبريكات لمالك ومدرب وفارس المهرة الدوحة بمناسبة الفوز المتميز بلقب المحطة الثامنة للكأس الغالية.

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