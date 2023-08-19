نخبة الخيول في كأس رئيس الدولة بـ«دونكستر» اليوم

المصدر: لندن - وام

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يشهد مضمار «دونكستر» بالمملكة المتحدة، اليوم، منافسات المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ30، وذلك ضمن مهرجان «سانت ليجر».

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، لتطوير سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في كل دول العالم، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبار ذلك إرثاً أصيلاً من تراثها الوطني، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتشهد المحطة البريطانية مشاركة نخبة الخيول في عالم السباقات، التي تمثل أفضل مرابط الخيل العربية، في ختام الديربي العربي الإنجليزي على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية، الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق.

ترشيحات

وتتصدر الترشيحات المهرة «الدوحة» صاحبة التصنيف 115 والمنحدرة من نسل (المرتجز × توباز دو كروات بنت دورمان)، للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس أوليفييه بلييه، والمهرة «غادة» صاحبة التصنيف 111.

وتنحدر غادة من نسل (أزادي × مجيدة بنت مجد العرب)، للمالك الشقب ريسينج، ويشرف على تدريبها المدرب توماس فورسي وتحت قيادة الفارس جين برنارد إيكويم.

كما يتطلع «بهوان» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في بولندا، الذي يمثل خيول الإمارات، لتحقيق المفاجأة في المنافسة على اللقب، وينحدر «بهوان» من نسل (جلنار الخالدية × ميور بنت مارد الصحراء)، ويعود للمالك منصور علي سليمان الشامسي، وإشراف المدرب كوني فرايسل وقيادة الفارس أشتيبان مازور.

وتضم القائمة أيضاً نخبة الخيول العربية «مجلاد» (منجز × رواح بنت عامر)، للمالكة الشيخة ياسمين بنت محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف المدرب فرانسوا روهوت وقيادة الفارس فالنتين سيجوي، و«ناهم» (داحس × نعيمة ثابت بنت دورمان) للمالك زاك بلود ستوك وإشراف المدرب توماس دوميللو وقيادة الفارس باتريك جوزيف ماكدونالد.

كما تضم «زامر آي تي واي» (نظام × إيفيولادا دو زاماليا بنت فينارد الموري)، للمالكة الشيخة إيمان آل ثاني، بإشراف المدرب توماس فورسي، وقيادة الفارس آنتوني كراستوس، و«ذخيرة الشحانية» (المرتجز × جلنار)، لعذبة للسباقات بإشراف المدرب فيليب كولينجتون بقيادة الفارسة جوانا ميسون.

تأكيد

وأكد فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أهمية محطة المملكة المتحدة بين المحطات المعتمدة، خاصة وأن الفعالية تقام في مضمار دونكستر العريق بالتزامن مع سباقات مهرجان سانت ليجر، التي تعد من أشهر السباقات العالمية.

وأوضح أن الرؤية السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتوجيهاته المستمرة تقود كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للنجاحات العالمية، والمحطة البريطانية تؤكد مكانة الإمارات الاستراتيجية في خريطة سباقات الخيول العالمية، ودورها الريادي في إعلاء شأن الخيل العربي.

وأضاف أن مشاركة نخبة الخيل للتنافس على اللقب تشكل امتداداً مهماً لعوامل ومعطيات النجاحات بكل الجولات، ما يقودنا لترجمة خططنا وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية.

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