موسم «ميدان» حافل بالسباقات والفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل البرنامج الكامل لسباقات الخيل في مضمار ميدان لموسم 2023 – 2024، الذي ينطلق يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023 ويبلغ ذروته يوم الجمعة 8 مارس 2024، ويتألف الموسم في حُلته الجديدة من 14 أمسية للسباقات يعقبها انطلاق العُرس العالمي، أمسية كأس دبي العالمي بجوائزها البالغة 30.5 مليون دولار في 30 مارس المقبل.

وتبدأ إثارة السباقات الكبرى بتدشين حفل سباق (فيستيف فرايداي) يوم الجمعة 22 ديسمبر، والذي يشهد ستة سباقات مصنفة رفيعة.

فيما يشهد يوم الجمعة 26 يناير واحداً من أكبر أمسيات السباقات في الشرق الأوسط، حفل مهرجان (فاشون فرايداي)

الذي ستُنظم خلاله عروض مثيرة للأزياء والموضة على هامش تلك الأمسية التي ستتضمن تسعة أشواط مصنفة رفيعة يتصدرها سباق الفئة الأولى، بطولة آل مكتوم للتحدي بجائزته المالية الكبيرة البالغة 3.68 ملايين درهم، ودائماً ما كان هذا السباق بمثابة الجولة التحضيرية لكأس دبي العالمي .

وتحتفظ أمسية (سوبر ساترداي) كمناسبة اجتماعية مميزة بمسماها وموقعها في روزنامة السباقات يوم السبت الموافق 2 مارس .

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