3 ذهبيات لإسطبلات الشراع في دولية «فيتشي»   

المصدر: (باريس - وام)

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حققت خيول إسطبلات الشراع «ثلاثية ذهبية» وفضية في ختام فعاليات بطولة فيتشي الدولية لعروض الخيول العربية 2023، والتي استضافتها منطقة فيتشي بفرنسا، وتألقت في البطولة خيول الشراع العائدة للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية.

ونالت المهرة «كرمة الشراع» اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، وحصدت «ارفينا الشراع» ذهبية المهرات عمر 2 و3 سنوات. واستكملت الفرس «دي جمايل» الثلاثية الذهبية بإحراز لقب فئة الأفراس.

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