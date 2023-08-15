مشاركة إماراتية في مهرجان الصين الدولي للخيول

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنظم الجمعية الصينية بالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية، بطولة الصين المحلية للجواد العربي ضمن مهرجان الصين الدولي للجواد العربي الأصيل، الذي يقام بمدينة شنيانج في الفترة من 27 وحتى 29 أغسطس الجاري، وبمشاركة إماراتية في التنظيم والإشراف من لجان التحكيم واللجان الانضباطية واللجان الفنية (نظام التسجيل والدرجات).

وأكد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن مشاركة الجمعية تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والتي تهدف لدعم الخيول العربية في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن المشاركة تهدف لتعزيز التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالخيول العربية، عبر تقديم الدعم الفني للكوادر الصينية في مجالات التحكيم واللجان الانضباطية والفنية وغيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم عروض جمال الخيل العربية.

دور راسخ

وقال الحربي إن جهود الجمعية لدعم الخيل العربية في جميع أنحاء العالم، تأتي ترسيخاً لدورها الريادي في مجال تعزيز الاهتمام بالخيول العربية، للحفاظ على الإرث الحضاري العريق الذي يعد جزءاً أساسياً من هوية أهل الإمارات.

وأضاف: يعد هذا الحدث فرصة جيدة للملاك والمربين من مختلف أنحاء العالم للدخول في تلك التجربة في الصين، ويمثل نقطة التقاء جديدة للتعاون وتبادل الأفكار والمبادرات المتعلقة بأفضل الممارسات في تطوير الخيول العربية وأنشطتها المختلفة.

ويتولى نائب الأمين العام للجمعية الصينية للخيول العربية ران اريك شو، إدارة المهرجان الذي يستمر 3 أيام وتستضيفه الحكومة الصينية وبلدية مدينة شنيانج.

ويتضمن برنامج الاحتفال بطولة عروض جمال الخيل العربية، وعدداً من الأنشطة، تشمل احتفالات ومؤتمرات إضافة إلى جولات ترفيهية لمختلف المناطق السياحية بالمدينة.

ويمثل المهرجان فرصة مثالية للاحتفال بجمال وروعة الخيول العربية الأصيلة، في أجواء متميزة، كما يوفر منصة استثنائية للمربين والملاك للالتقاء وعرض خيولهم وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز