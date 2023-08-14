بطي النعيمي وصيفاً لمونديال إستونيا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حقق الفارس الإماراتي بطي النعيمي المركز الثاني في بطولة العالم للقدرة للخيول بعمر 8 سنوات التي أقيمت في منطقة باديس بجمهورية إستونيا يوم أمس، بمشاركة 60 فارساً يمثلون 15 دولة من مختلف دول وقارات العالم.

وانتزع النعيمي وصافة المونديال على صهوة الجواد «اي دبليو اسكالم» لاسطبلات M7 بعد منافسة شرسة بين الفرسان المشاركين في السباق الذي بلغت مسافته 120 كلم، فيما توجت باللقب الفارسة السلوفاكية دومينيكا ماليكوفا على صهوة الفرس «مولتا» فيما حل في المركز الثالث الإسباني برينجير جيل على صهوة «فاتال» يليه فارسنا سعيد الشامسي على صهوة «فلامي لا ماجور».

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