«إنسبايرال» تخطف لقب «بري جاك لو ماروا» في فرنسا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «إنسبايرال» بلقب سباق «بري جاك لو ماروا» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «دوفيل» الفرنسي، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلة زمناً قدره 1.36.62 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «بيج روك» بقيادة الفارس أوريلين ليميتر وإشراف المدرب كريستوفر هيد.

وجاء في المركز الثالث «لايت إنفنتري» بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب ديفيد سيمكوك.

تألق إماراتي

كما شهدت الأمسية تألق خيول جودلفين، إذ ظفر «بولد آكت» بلقب «بري نورييف» لمسافة 2000 متر «قوائم»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.09.78 دقيقة وبفارق رقبة عن «وود شك» بقيادة الفارس سيمون بلانك وإشراف المدرب نيكولاس بيلانجر. وحل ثالثاً «برافايس» بقيادة الفارس باورزهان مورزاباييف وإشراف المدرب أندريه فابر.

منافسة قوية

وفي باقي الأشواط، ظفر «غراي مان» بلقب «بري فرانسوا بوتين» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس مارفن جراندين وإشراف المدرب باتريس كوتييه، بينما خطفت «إنغاليوي» لقب «بري مينيرف» لمسافة 2500 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات، بقيادة الفارس أوريلين ليميتر وإشراف المدرب ماكسيم سيساندري.

واقتنصت «بالاس دو كاروسيل» لـ «الشقب ريسنج» لقب «بري جونتوت بيرون» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

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