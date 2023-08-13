بطي النعيمي يفوز بفضية بطولة العالم للخيول الصغيرة في إستونيا

المصدر: وام

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فاز بطي سيف النعيمي فارس منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية في بطولة العالم للخيول الصغيرة التي أقيمت اليوم بمنطقة باديس في إستونيا، بمشاركة 42 فارساً وفارسة من 15 دولة.

وبلغت مسافة السباق، والذي أقيم بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية 120 كم، تم توزيعها على 4 مراحل، الأولى لمسافة 38 كم، والثانية لمسافة 32 كم، والثالثة لمسافة 29 كم ثم الرابعة والأخيرة لمسافة 21 كم.

وأحرزت الفارسة السلوفاكية دومينيكا ماليكوفا لقب البطولة على صهوة الفرس "مولت"، اثر هيمنتها على السباق منذ الانطلاقة إلى خط النهاية، بأفضلية كبيرة عن صاحب المركز الثاني، بزمن وقدره 5:39:36 ساعة، وبمعدل سرعة 24.08 كم/ساعة.

وحقق الفارس بطي سيف النعيمي الذي امتطى صهوة "اس دبليو سكولم" زمناً وقدره 6:01:13 ساعة، وجاء ثالثاً الإسباني برينجير جيل.

ولم يكتف منتخب الإمارات بالمركز الثاني، بعدما أحرز الفارس سعيد الشامسي المركز الرابع على صهوة "فليم ماجوري" بزمن 6:01:18 ساعة.

كما فاز الفارس سعيد الخياري على صهوة "بوليو اورالندو" بالمركز السادس بزمن 6:18:51 ساعة، وذهب المركز التاسع للفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة "فاركين" بزمن 6:52:21 ساعة.

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