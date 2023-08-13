خيول الإمارات تستهدف الألقاب العالمية اليوم

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات، اليوم، عدداً من التحديات الأوروبية والعالمية؛ إذ تتجه الأنظار إلى سباق «بري جاك لو ماروا» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «دوفيل» الفرنسي، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «لايف إن موشن» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، «تربل تايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان، «مرحبا يا سنافي» لجابر عبدالله بقيادة الفارس ريان مور، وإشراف المدرب أندرياس شوتز، «هاي رويال» لجابر عبدالله أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب كيفن ريان. وقالت لويز بينارد من جودلفين: عادت «لايف إن موشن» من سباق «بري روثشيلد» في حالة جيدة، حيث أظهرت لنا أنها قادرة على المنافسة في مستوى الفئة الأولى، على الرغم من أنها ستواجه مجموعة رفيعة المستوى من الأمهار، إنها بحاجة إلى أن تسير كل الأمور على الوجه الصحيح.

اختبار قدرات

وفي الأمسية ذاتها، سيشارك «ماجستيك وان» لجودلفين في شوط «بري فرانسوا بوتين» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: يتجه «ماجستيك وان» إلى هذا السباق على خلفية تقديمه عرضاً يبعث على الارتياح توجه بفوز من أول مشاركة، وهذه المشاركة القصد منها اختبار القدرات على هذا المستوى، على نحو يقودنا لتخطيط مساره في فصل الخريف.

أداء راسخ

كما سيشهد شوط «بري نورييف» لمسافة 2000 متر «قوائم»، مشاركة 9 خيول أبرزها «بولد آكت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «فيكتوري دانس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: قدم «بولد آكت» أداءً راسخاً في «بري اوجين ادم» على الرغم من أن أسلوب السباق لم يناسبه، وهذه المرة نزعنا أشرطة الخدود، وهو جواد أداؤه متماسك بشكل كبير.

وأضاف: لم يظهر «فيكتوري دانس» منذ مشاركته في أمسية الـ «الجينيز الإنجليزي» حينما ركض بشكل جيد على هذه المسافة، وباعتقادنا أن المسافة هي المثلى له والأرضية تبدو مناسبة، وبالتالي نأمل أن يكون له حضور في السباق.

تحدٍ ألماني

ومن جانب آخر، يخوض «نيو لندن» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي غمار سباق «غروسر برايس فون برلين» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي سيقام على مضمار «هوبغارتن» بألمانيا.

وقال المدرب شارلي آبلبي: اكتسب «نيو لندن» بالتأكيد مزيداً من الجاهزية منذ مشاركته الأولى في الموسم في نيوماركت، ونشعر بالارتياح تجاه تحضيراته للسباق وأظهر خلال موسم الثلاث سنوات أنه جواد موهوب، ويتجه إلى ألمانيا وهو في حالة طيبة ويجب أن يقدم أداءً تنافسياً. وفي اليابان، يشارك «فيرس برايد» لجودلفين في سباق «سكيا كينين» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» الذي سيقام على مضمار «نيغاتا» بقيادة الفارس هيروشي كيتامورا وإشراف المدرب ساكاي كونيدا.

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