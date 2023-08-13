فرسان الإمارات يرفعون راية التحدي في مونديال إستونيا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تستضيف إستونيا صباح اليوم بطولة العالم للقدرة للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات «نجمتان دولي» لمسافة 120 كلم، بمشاركة 60 فارساً يمثلون 15 دولة من مختلف دول وقارات العالم.

ويمثل الإمارات 16 فارساً وفارسة في المونديال الذي يقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية ويتطلع فرساننا من خلاله لاستعادة اللقب الذي ظفرت به البحرين في النسخة الماضية بعد أن احتكرت الإمارات ألقاب آخر 3 نسخ من البطولة إضافة إلى الفوز بلقب «نسخة 2014».

وتشارك في البطولة بجانب الإمارات، كل من الأرجنتين، البحرين، ألمانيا، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، المجر، العراق، الكويت، ليتوانيا، النرويج، سلوفاكيا، سوريا، أوكرانيا.

قائمة الإمارات

يرأس بعثة الإمارات المشاركة في الحدث اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وتضم قائمة فرسان الإمارات المشاركين منصور سعيد الفارسي بطل «نسخة 2014» ووصيف بطولة العالم للقدرة والتحمل للكبار في إيطاليا «بيزا 2021» والذي سيمتطي صهوة الجواد «انيهوا مورديكوس»، وسهيل الغيلاني بطل «نسخة 2019»، ويقود الفرس «فيلينج دي اوبيبينس»، وسعيد الخياري الذي يمتطي صهوة «بوليو اورالندو» وسعيد سالم المهيري بطل مونديال الشباب والناشئين في 3 نسخ والذي يتطلع لإضافة لقب رابع في مسيرته العالمية بقيادته الجواد «فيك لا ماجور»، كما يمثل الإمارات أيضاً في البطولة كل من حمد الكعبي، وبطي النعيمي، وسعيد الشامسي، ومحمد راشد الشبلي، وأحمد صالح الشحي، وخليفة العميمي، وليلى المرزوقي، وحصة الجسمي، وسيف المزروعي، وسيف جمعة بالجافلة، وراشد سعيد الكعبي، وغيث عبد الواحد صقر.

كما تشهد البطولة مشاركة إماراتية على المستوى الفني عبر مشاركة حكمنا الدولي حمد الشامسي ضمن طاقم التحكيم للمونديال والذي يعد من الكفاءات العالية في سلك التحكيم بعد مشاركاته المتميزة في إدارة العديد من المنافسات على الصعيدين المحلي والدولي.

تحضيرات أخيرة

جرت أمس التحضيرات النهائية في ميدان منطقة باديس باستونيا والتي تضمنت قياسات الأوزان للفرسان وإجراء الفحص البيطري للخيول للتأكد من جميع الاشتراطات بما يتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي للفروسية.

سجل مميز

وتملك الإمارات سجلاً مميزاً في تاريخ البطولة بعد أن حققت أول ألقابها بواسطة الفارس منصور سعيد الفارسي، الذي توج بلقب «نسخة 2014»، وغاب اللقب عن «فرسان الإمارات» في الأعوام 2015 و2016 و2017، ليستعيدوا بعد ذلك اللقب مجدداً، ويحتكروه ثلاث مرات متتالية، حيث توج الفارس محمد العبار بلقب «نسخة 2018»، ثم نجح الفارس سهيل الغيلاني في انتزاع لقب «نسخة العام 2019»، وتم إلغاء البطولة في 2020، بسبب «جائحة كورونا»، وفي 2021 تمكن الفارس فارس المنصوري من انتزاع لقب البطولة.

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