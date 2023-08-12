خيول الإمارات تطمح للتألق في إنجلترا وأمريكا

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات عدداً من التحديات الأوروبية والعالمية، إذ ستشارك كل من «وايلد غوديس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جبارة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان في سباق «سويت سوليرا ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام على مضمار «نيوماركت» العريق بإنجلترا اليوم.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «تطورت «وايلد غوديس» بشكل ملحوظ عقب مشاركتها الأولى في «هايدوك»، حيث سجلت فوزاً مثيراً بسباق للمبتدئات، ونشعر أنها اكتسبت مزيداً من الجاهزية منذ ذلك الحين، مثل جميع المهرات في السباق، نحاول تحديد مستوانا لهذا الموسم، ولكننا نأمل أن تكون قادرة على المنافسة بشكل قوي».

السباقات الأمريكية

ومن جانب آخر، يدافع «سانتين» لجودلفين بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش، عن لقب سباق «أرلنغتون مليون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام على مضمار «كولونيال داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، فجر الأحد.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين الولايات المتحدة: «أبدى بريندان ارتياحه لحالة «سانتين»، الذي أظهر الأسبوع الماضي أنه في جاهزية عليا بعد حضوره إلى هنا من خلال تدريب رائع للغاية على الأرضية الاصطناعية لمضمار «تيرفواي»، وظهر بشكل رائع كذلك في تمرين سريع لمسافة 3 فيرلونغ يوم الثلاثاء».

وأضاف: «نأمل أن تسهم عودته إلى العشب بعد محاولتين غير موفقتين على الرمل في إعادة شحذ قدراته وتمكينه من الدفاع عن اللقب في «أرلنغتون مليون»، الذي كان آخر فوز له، وهو سباق مفتوح في ظاهره، وتضم المجموعة خيلاً واحداً فقط فائزاً في مشاركته الأخيرة، وهو جواد لم يسبق له الفوز في السباقات الرفيعة، لم يحصل «سانتين» على بوابة جيدة بانطلاقه من البوابة (11)، لكن نأمل أن يتمكن أن يشق طريقاً يتعقب به المتصدرين في السباق».

سكرتاريات ستيكس

وفي الأمسية ذاتها، سيشهد سباق «سكرتاريات ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» مشاركة 8 خيول، أبرزها «سيلفر نوت» لجودلفين بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وقال المدرب شارلي آبلبي: «ظلت هذه الخطة الموضوعة لـ«سيلفر نوت» منذ فترة، ونعتقد أن المنافسة على مسافة أقصر ستناسبه، وسارت تحضيراته بشكل طيب، وبينما يبدو السباق تنافسياً، فإنه يبرز من بينهم بشكل لافت بالنظر إلى سجله في السباقات».

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