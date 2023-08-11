غانم الهاجري : استعادة لقب «مونديال القدرة» هدف فرسان الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن مشاركة فريق الإمارات في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة تأتي بهدف استعادة اللقب، وإضافة إنجاز جديد لسجل الإمارات المليء بالتتويجات في هذه البطولة، والتي وصلت إلى 4 ألقاب خلال المشاركة في ست نسخ، وكذلك غيرها من البطولات الكبرى.

وتنطلق صباح يوم بعد غد بميادين باديس في جمهورية إستونيا، فعاليات بطولة العالم للخيول الصغيرة «نجمتان»، بمشاركة 60 من أفضل الفرسان يمثلون 15 دولة من مختلف قارات العالم.

ويتطلع فرسان الإمارات إلى استعادة اللقب الذي ذهب العام الماضي إلى مملكة البحرين، بعد أن هيمنت الإمارات على ألقاب آخر 3 نسخ من البطولة وقبل ذلك حصدت اللقب، وتبلغ مسافة السباق، الذي يُقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية لمسافة 120 كلم، تم تقسيمها على 4 مراحل، الأولى لمسافة 38 كلم، والثانية لمسافة 32 كلم، والثالثة لمسافة 29 كلم ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 21 كلم.

وتشارك الإمارات بـ 16 فارسا وفارسة بقيادة منصور سعيد الفارسي بطل نسخة 2014، ويقود الجواد «انيهوا مورديكوس»، وسهيل الغيلاني بطل نسخة 2019، وسيقود الفرس «فيلينج دي اوبيبينس»، وسعيد الخياري الذي يمتطي صهوة «بوليو اورالندو».

ويمثل الإمارات أيضا في البطولة كل من حمد الكعبي، بطي النعيمي، سعيد الشامسي، محمد راشد الشبلي، أحمد صالح الشحي، خليفة العميمي، ليلى المرزوقي، حصة الجسمي، سيف المزروعي، سعيد سالم المهيري، سيف جمعة بالجافلة، راشد سعيد الكعبي، غيث عبدالواحد صقر.

وهذه المرة الأولى التي تقام فيها بطولة العالم للخيول الصغيرة في شمال أوروبا، حيث يقع مركز باديس للفروسية الذي يستضيف الحدث على بحر البلطيق شمال إستونيا على بعد ساعة بالسيارة من العاصمة تالين، ويتمتع المكان بتقدير مميز، وحاز على إشادة عالمية لبنيته التحتية المتكاملة، وهي القرية الوحيدة المستدامة للقدرة في أوروبا.

إنجازات

وقال الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق : هذه الإنجازات المميزة لفرسان الإمارات تأتي بما تجده هذه الرياضة النبيلة من دعم واهتمام ورعاية من القيادة الرشيدة، التي وفرت كل سبل النجاح من بنية تحتية لا مثيل لها، ممثلة في قرى القدرة في الدولة، التي أنشئت بأعلى معايير الجودة، وإقامة معسكرات خارجية، واقتناء أجود وأقوى الخيول إلى جانب الكفاءات التدريبية المواطنة التي تقود هؤلاء الفرسان من إنجاز إلى إنجاز بكفاءة عالية.

وأضاف: مهمة فريق الإمارات واضحة، وهي استعادة لقب هذه البطولة بعد أن سجل الفريق الفوز بثلاث نسخ متتالية، وثقتنا في فرساننا بلا حدود، فهم يملكون القدرات الفنية والحنكة والتجربة والخبرة في خوض مثل هذه البطولات، وكل واحد منهم له سجل ناصع من الإنجازات، ونأمل أن يصلوا إلى الهدف، ويعودوا إلى الوطن بهذا اللقب الكبير.

وأوضح «الطريق إلى أي نجاح يسبقه عمل كبير وجهد مضاعف، وقد ظل فرسان الإمارات طوال مسيرتهم في عالم سباقات القدرة المحلية والدولية يسيرون على نهج التجهيز الجيد لخوض التحديات التي هم أهل لها، ويقدموا الغالي والنفيس من أجل رفع علم الإمارات على منصات التتويج في كل المحافل».

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