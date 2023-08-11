«مسترياس نايت» لجودلفين يرفع راية التحدي في أمريكا

المصدر: متابعة ـ خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك «مسترياس نايت» لجودلفين في سباق «ناشونال ميوزيام أوف ريسنغ هول أوف فيم ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» الذي سيقام فجر يوم غد على مضمار «ساراتوغا» في أمريكا، بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «الفريق في «ساراتوغا» ظل مرتاحاً من سير تحضيرات «مسترياس نايت»، وخيب الآمال هذا العام حتى الآن، ولكننا سنزوده بغمامات لرفع مستوى تركيزه، ولديه الخبرة في أسلوب السباقات الأمريكية، ولو نجح في إعادة تقديم المستوى الذي أظهره في «وودباين» سيكون حاضراً في المنافسة على اللقب».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز