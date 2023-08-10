16 فارساً يمثلون الإمارات في مونديال أستونيا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يشارك فرسان الإمارات في بطولة العالم للقدرة للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في أستونيا، ويمثل الإمارات 16 فارساً وفارسة في المونديال، الذي تبلغ مسافته 120 كلم.

وتضم قائمة فرسان الإمارات في البطولة كلاً من: منصور الفارسي، سهيل الغيلاني، حمد الكعبي، سعيد الخياري، بطي النعيمي، سعيد الشامسي، محمد الشبلي، أحمد الشحي، خليفة العميمي، سيف المزروعي، سعيد المهيري، سيف بالجافلة، راشد الكتبي وغيث صقر، إضافة إلى المشاركة النسائية، عبر الثنائي ليلى المرزوقي، وحصة الجسمي. وتشهد البطولة مشاركة 15 دولة، من بينها 5 دول خليجية وعربية هي: الإمارات، البحرين، الكويت، العراق وسوريا، بجانب الدول الأخرى وهي أستونيا البلد المستضيف وفرنسا وألمانيا والمجر وليتوانيا والنرويج وسلوفاكيا وإسبانيا وأوكرانيا والأرجنتين.

جاهزية

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية جاهزية فرسان الإمارات للتحدي في البطولة، التي تعتبر من البطولات المهمة في روزنامة الاتحاد الدولي للفروسية، مشيراً إلى أن المشاركة جاءت مكثفة من قبل الإمارات، مستفيدة من عدم وجود سقف محدد لعدد الخيول المشاركة في الحدث، الذي تشارك فيه الإمارات بخيول من إسطبلات M7 وMRM، وغيرها من الإسطبلات الأخرى.

وأضاف العظب لـ«البيان»: إن ثقتهم كبيرة بفرسان الإمارات للظفر بلقب البطولة، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات لأبناء الإمارات في مختلف المحافل والبطولات، مشيراً إلى أن أرضية السباق ليست بغريبة على فرسان الدولة، حيث سبق لهم خوض غمار المنافسة في العديد من السباقات بأستونيا على مدى السنوات الماضية، والتي حقق فيها أبناء الإمارات نتائج مميزة، مما يعتبر عاملاً إيجابياً لفرساننا في البطولة، التي لن تكون سهلة، في ظل وجود العديد من الدول المشاركة.

وتمنى العظب التوفيق لفريق الإمارات، الذي يضم مجموعة مميزة من فرسان الإمارات القادرين على كسب التحدي العالمي لا سيما أن الإمارات تعتبر من أبرز الدول المرشحة في مختلف السباقات العالمية.

مراحل السباق

وينقسم السباق إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 39 كلم «المسار الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأزرق»، المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 21 كلم «المسار الأبيض».

وتفتتح البطولة فعالياتها غداً بعد اكتمال وصول وفود الدول المشاركة في الحدث، فيما تقام الإجراءات الختامية للمشاركة، والتي تتضمن قياسات الأوزان للفرسان وإجراءات الفحص البيطري للخيول، بعد غد قبل انطلاقة السباق يوم الأحد المقبل في الساعة 7 صباحاً بتوقيت أستونيا الثامنة بتوقيت الإمارات.

ويعتبر الفارس الإماراتي فارس المنصوري من إسطبلات M7 أول بطل يتوج بلقب البطولة بنسختها الجديدة قبل عامين «إيطاليا 2021»، بعد رفع عمر الخيل من عمر 7 سنوات إلى 8 سنوات، وحل وصيفاً زميله الفارس خلفان بالجافلة، فيما حقق لقب النسخة الماضية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي البحريني.

46

تشهد بطولة العالم للخيول بعمر 8 سنوات يوم الأحد المقبل مشاركة 46 فارساً وفارسة من مختلف دول وقارات العالم، حيث تعتبر الإمارات صاحبة المشاركة الأكبر في الحدث، والتي تشارك بمجموعة من فرسان الخبرة والوجوه الواعدة سيمتطون نخبة مميزة من الخيول المؤهلة للمشاركة في المونديال.

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