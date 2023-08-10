285 فارساً وفارسة في «تدريبية قفز الحواجز»

المصدر: الشارقة - وام

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نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق المنافسات التدريبية الصيفية الخامسة لقفز الحواجز بميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية بالنادي.

شارك في المنافسات 285 فارساً وفارسة. وخصص الشوط الأول لفرسان مدرسة التدريب بالنادي – فرسان نادي البوني - وبلغ عدد المشاركين فيه 20 فارساً وفارسة من فئة الأطفال في مدرسة التدريب وأنهى 17 فارساً منهم المسار دون خطأ.

وفي الشوط الثاني مع الزمن من جولة واحدة وتنافس فيه الفرسان على إكمال المسار دون خطأ وضمن الزمن المحدد بحواجز بلغ ارتفاعها 60 سم، وبلغ عدد المشاركين 70 فارساً، وأنهى منهم 35 فارساً المسار دون خطأ.

وجاء الشوط الثالث بمواصفات الجولة الواحدة ، وتنافس فيه 79 فارساً، ونجح منهم 30 فارساً في إكمال المسار دون أخطاء.

فيما جاء الشوط الرابع من جولة واحدة مع الزمن، يتنافس فيه الفرسان على عبور المسار دون خطأ ضمن الزمن المحدد، وصمم مساره بحواجز يتراوح ارتفاعها من (100 ـ 110) سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين فيه 68 فارساً، وأنهى المسار دون خطأ 16 فارساً.

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