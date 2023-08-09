أحمد الحمادي رئيساً لحكام بطولة أوروبا للقدرة

المصدر: (أمستردام - وام)

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اعتمدت اللجان المختصة ببطولة أوروبا للقدرة والتحمل، اختيار الحكم الإماراتي الدولي أحمد علي الحمادي رئيساً للحكام في البطولة، المقررة بهولندا في 7 سبتمبر المقبل.

ويمثل تعيين الحمادي في هذا المنصب إنجازاً غير مسبوق، حيث أصبح أول عربي وخليجي وآسيوي يتقلد هذا المنصب، وذلك لكفاءته العالية، والثقة التي يتمتع بها أبناء الإمارات في كل المجالات ومنها رياضة القدرة.

وتقدم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بخالص التهاني للحمادي على هذا الإنجاز الذي سيسهم بشكل كبير في تطوير رياضة القدرة والتحمل في الدولة وخارجها من خلال الخبرة التي يتمتع بها حكمنا الدولي.

وأكد الحمادي أن التعيين تكليف وفرصة لمواصلة رفع اسم الإمارات عالياً في محافل سباقات القدرة.

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