«سارية الفلاح» تتألق في كأس الوثبة بوارسو

المصدر: وارسو - البيان

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فازت المهرة «سارية الفلاح»، لاسطبلات الخيال، العائدة للمالك والمربي محمد عبيد الخيال، بكأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية، الذي أقيم أمس في مضمار «سلوزفيك»، بالعاصمة البولندية وارسو، ضمن روزنامة النسخة الـ 15، لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتأتي إقامة السباقات تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي. وتنافست خلال السباق (7) خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزته 5000 يورو.

نجاح

وجاء فوز «سارية الخالدية» البالغة من العمر ثلاث سنوات والمنحدرة من نسل «ايه اف البحر»، والفرس «شقراء»، وبقيادة الفارس أي توررجيف، وإشراف سي فريسل، بفارق 1.25 طول في السباق البالغ طوله 2000 متر، ومسجلة زمناً وقدره 2:19:90 دقيقة.

وجاء في المركز الثاني المهر «كاليس دو كارير» لأنور سالم علي المهري، وقيادة أي ريزنكوف، وقيادة سي فيرسل، فيما جاء في المركز الثالث المهر «ماكسموس» لتي روسنسكاي وأي اوربانوسكي، بإشراف تي روسنسكاي، وقيادة بي كاليسبيك اولو.

كما يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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