«بريتي ميسشيفاس» لجودلفين تتوج بلقب «تيست ستيكس» في أمريكا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «بريتي ميسشيفاس» لجودلفين بلقب «تيست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات، الذي أقيم على مضمار «ساراتوغا» في أمريكا، بقيادة الفارس تايلور غافاليون وإشراف المدرب بريندان والش، بفارق رأس عن «كليرلي انهينجد» بقيادة الفارس خافيير كاستيلانو وإشراف المدرب مايكل مكارثي. وجاءت في المركز الثالث «موني جولد» بقيادة الفارس إراد أورتيز جونيور وإشراف المدرب تود بليتشر.

حادث مأساوي

وعلى الرغم من تحقيق «بريتي ميسشيفاس» اللقب، إلا أن الفرحة كانت ناقصة، نظراً لنفوق المهرة «مابل ليف ميل» التي تصدرت السباق حتى الأمتار الأخيرة إلى أن تعرضت لإصابة قاتلة بالقرب من خط النهاية، مما أدخل المشاركين والجماهير في حالة من الصدمة والحزن.

وقال المدرب بريندان والش: ما حدث يعد قاسياً، ولا يسعني إلا أن أشاطر ميليني غيدنغز مدربة «مابل ليف ميل» وكل الفريق الحزن بهذه الحادثة الفاجعة، ومهرتنا قدمت الأداء المرتجى، ولكن هذا موضوع آخر، ولا أدري ما أفكر به في هذا الوقت.

بدوره، قال الفارس تايلور غافاليون: صراحة لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن نفسي في الوقت الحاضر، وأشعر بحزن عميق لما حدث لـ «مابل ليف ميل»، ومن الصعوبة الابتهاج بهذا الفوز بينما تظل تلك المشاهد حاضرة في الذاكرة.

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