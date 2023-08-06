«سومو سام» تتوج بلقب «ليلي لانغتري ستيكس»

المصدر: متابعة: خالد المهيري

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توجت «سومو سام» بلقب الشوط الرئيس «ليلي لانغتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، المخصص للمهرات والأفراس، في ختام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بانجلترا، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدربين بول وأوليفر كول، مسجلة زمناً قدره 3.17.66 دقائق وبفارق 8 أطوال ونصف الطول عن «ريفر أوف ستارز» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت. وجاءت في المركز الثالث «تايم لوك» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون.

الشوط الأول

ظفر «مسيو كودي» بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، مسجلاً زمناً قدره 1.16.37 دقيقة وبفارق نصف طول عن «كابوت دريم» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب توم وارد.

وحل ثالثاً «ماني أ ستار» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدربين بول وأوليفر كول.

الشوط الثاني

اقتنص «سويت ويليام» لقب الشوط الثاني لمسافة 2800 متر، بقيادة الفارس روبرت هافلين وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، مسجلاً زمناً قدره 3.17.60 دقائق وبفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن «أجفنت» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب مايكل بيل.

وجاء في المركز الثالث «يوكن جلين» بقيادة الفارس بول مولرينان وإشراف المدرب جيم جولدي.

الشوط الرابع

حقق «ابراما جولد» لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.16.93 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «أبولو ون» بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدربين بيتر شارالمبوس وجيمس كلاتربوك.

وحل ثالثاً «بيلسا» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفن ريان.

أمطار غزيرة

وعقب نهاية الشوط الرابع قررت اللجنة المنظمة إلغاء ما تبقى من أشواط الأمسية الختامية، حفاظاً على سلامة الخيول المشاركة والفرسان، نظراً لتأثر أرضية المضمار بالأمطار الغزيرة التي هطلت خلال السباقات وجعلتها غير آمنة لإكمال ما تبقى من الأشواط.

تحدٍ فرنسي

ومن جانب آخر، يشارك كل من «ايغوت» لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، و«كولد كيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، في سباق «بري موريس دي غيس» لمسافة 1300 متر «الفئة الأولى»، الذي سيقام اليوم على مضمار «دوفيل» الفرنسي.

وقالت لويز بيرنارد من جودلفين: «ايغوت» في جاهزية طيبة، وفي آخر مشاركتين لم تكن الظروف مثالية من حيث الوتيرة والتكتيكات، ولكننا نأمل في أن تكون فرصته قائمة هنا لو حصل على وتيرة طيبة، والأرضية حالياً موحلة في «دوفيل»، ولكن سبق لـ«ايغوت» الفوز على أرضية لينة للغاية، وبالتالي يفترض أن تكون ميزة إيجابية بالنسبة له.

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