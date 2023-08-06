«سارية الفلاح» يواجه «الذخيرة» في كأس الوثبة ببولندا

المصدر: وارسو - البيان

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برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يستضيف مضمار سلوزفيك بالعاصمة البولندية وارسو فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وجائزته 5000 يورو.

وتأتي إقامة المهرجان تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي، وهو ما يعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها، تماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وتتنافس خلال السباق البالغ طوله 2000 متر، (7) خيول، ويتصدر الترشيحات الجواد «سارية الفلاح» العائد للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف سي فريسل، وقيادة أي تيرجيف، وسجل ابن «إف البحر» الفوز بمشاركته الوحيدة في السباق.

ويواجه «سارية الفلاح» تحدي غريمه «الذخيرة» لفالح الدوسري، بإشراف سي باولاك، وقيادة كي مازور، وهو فائز في سباق، وحل ثانياً خلف «كاليس دو كارير».

وينافس على اللقب الجواد «كاليس دو كارير» لأنور سالم علي المهري، وقيادة أي ريزنكوف، وهو غير مهزوم في ثلاثة سباقات، وهناك «سمرا عوام» لعبدالحميد الفرج، بقيادة كي كرزيبوسكي، وكلاهما بإشراف المدرب سي فيرسل.

كما يتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

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