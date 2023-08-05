«هايفيلد برينسيس» بطلة «كينج جورج ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توجت «هايفيلد برينسيس» بلقب الشوط الرئيس «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، في رابع أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب جون كوين، مسجلة زمناً قدره 58:92 ثانية وبفارق 3 أطوال عن «وايت لافندر» بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

وجاء في المركز الثالث «راسل» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

كما ظفر «إبكتيتوس» بلقب «ثوروبريد ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، فيما اقتنص «هيميش» لقب شوط «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وتختتم اليوم سباقات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيس «ليلي لانغتري ستيكس» لمسافة 2800 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 8 مهرات وأفراس، أبرزهن «فري ويند» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «ريفر أوف ستارز» بقيادة الفارس روسا ريان وإشراف المدرب رالف بيكيت، «تايم لوك» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدربين هاري وروجر شارلتون.

وستكون بداية المشاركات الإماراتية ابتداء من الشوط الرابع لمسافة 1200 متر بمشاركة 28 خيلاً أبرزها «سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس جايسون واتسون وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، فيما يشهد الشوط الخامس لمسافة 1400 متر مشاركة 8 خيول أبرزها «آربن سبرول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب شارلي جونستون، «نيو بزنس» لسعيد سهيل بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب أندرو بالدينج.

كما سيشارك «ليف آند لت ليف» لخليفة بن دسمال في الشوط السادس لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس كالوم شيبرد وإشراف المدربين وليام موير وكريس جراسيك، فيما يشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 1800 متر مشاركة 18 خيلاً أبرزها «ليبرتي لين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس بول مولرينان وإشراف المدرب كارل بيرك.

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