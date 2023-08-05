«مدرسة» و«كحلي» يتوّجان بكأسي الوثبة في باريس

المصدر: باريس - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز المهر «مدرسة» والمهرة «كحلي دو فاوست» بسباقي كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة، أول من أمس بمضمار «لاتست دو بوش» في العاصمة باريس، برعاية النسخة الـ15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة، والتراث العريق للدولة.

وحصد «مدرسة» لخلف رباح الشمري، وبإشراف دي جوليمين وقيادة جان بيرنارد ايجوم، جائزة السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري بوركجاي «قوائم»، للخيول عمر أربع سنوات فما فوق بمشاركة 7 خيول، ولمسافة 1600 متر، بجائزة مالية تبلغ 20 ألف يورو، متفوقاً بفارق عنق عن «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل، وبإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وسجل البطل المنحدر من نسل «نو ريسك الموري، زمناً قدره 1:48:26 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث كاسبار ميتورا لفالس دو فيلوسيو.

17

وظفرت المهرة كحلي دو فاوست لجوليوم فاندكرسيخوف، بجائزة السباق الثاني على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري دهمان ولمسافة 2200 متر والبالغة جائزته 18 ألف يورو، وبمشاركة 17 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، ومسجلة زمناً قدره 2:34:36 دقيقة.

وتفوقت كحلي دو فاوست المنحدرة من نسل أف البحر، بفارق 0,75 طول عن الزير، وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً ملفت بقيادة دامين مورين وكلاهما لمحمد فهد العطية، وبإشراف فرانسوا روهات.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق المهرجان في نسخته الجديدة 11 يناير الماضي، فتمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً في أنحاء العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة ومنها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز