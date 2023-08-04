«الحسن» لـ«شادويل» تخطف لقب «ناسو ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت «الحسن» لـ«شادويل» بلقب الشوط الرابع الرئيس «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، في ثالث أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، مسجلة زمناً قدره 2:13:37 دقيقة وبفارق نصف طول عن «أبوف ذا كيرف» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

وجاءت في المركز الثالث «نشوى» لعماد الصقر بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن. وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة الفوز من الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بحضور الشيخ مكتوم بن ماجد بن عبيد آل مكتوم.

تألق إماراتي

كما شهدت الأمسية تألق خيول الإمارات، إذ ظفر «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك.

وفي باقي الأشواط، ظفر «فانديك» لـ«كيه أتش كيه للسباقات» بلقب الشوط الثاني «ريتشموند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس أندريا إتزيني وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، بينما حقق «ديزرت هيرو» للملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا لقب الشوط الثالث «غوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

سباقات اليوم

ويصل المهرجان إلى محطته الرابعة اليوم، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرئيس «كينج جورج ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «هايفيلد برينسيس» بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب جون كوين، و«إكوالتي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب تشارلز هيلز، و«إكيلاتيرال» لمالكته فترياني هاي بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب تشارلز هيلز.

يشهد شوط «جلوريوس ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 7 خيول، أبرزها «هيميش» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، و«كاندلفورد» بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس، و«ميمكيو» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

تشارك في شوط «ثوروبريد ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» 7 خيول، أبرزها «نوسترم» لـ«جودمونت» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«دوكلاندز» بقيادة الفارسة هايلي تيرنر وإشراف المدرب هاري يوستاس، و«إبكتيتوس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وستكون بداية المشاركات الإماراتية من الشوط الثالث «كورال جولدن مايل» لمسافة 1600 متر، بمشاركة 19 خيلاً، أبرزها «المبهر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس ريتشارد كينجسكوت وإشراف المدرب وليام هاجس، بينما يشهد الشوط السابع الختامي لمسافة 2200 متر مشاركة 14 خيلاً، أبرزها «نادر كينج» لسعيد سهيل، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب السير مايكل ستاوت، و«لويال توش» لجابر عبدالله، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب شارلي جونستون.

تحدٍّ أمريكي

ومن جانب آخر، يشارك «مسترياس نايت» لجودلفين في سباق «ناشيونال ميوزيام أوف ريسنغ هول أوف فيم ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية»، الذي سيقام فجر السبت على مضمار «ساراتوغا» بأمريكا.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «استقر «مسترياس نايت» بشكل جيد بعد رحلة إلى الولايات المتحدة، والفريق في ساراتوغا يشعر بارتياح من سير تحضيراته، ويتولى خافير كاستيلانو قيادته، ويرتدي غمامات لأول مرة، ولديه الخبرة في أسلوب السباقات هناك، ولو نجح في تقديم المستوى الذي ظهر به في «وودباين» فسيكون حاضراً بقوة في السباق».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز