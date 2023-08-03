«بادينغتون» يحرز لقب «ساسكس ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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توج المرشح الأول «بادينغتون» بلقب «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، في ثاني أيام مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، مسجلاً زمناً قدره 1.47.16 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «فاكتر شوفال» بقيادة الفارس ماكسيم جويون وإشراف المدرب جيروم رينير.

وجاء في المركز الثالث «شارين» بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان.

نتائج قوية

كما ظفر «الغدير» لـ «الشقب ريسنج» بلقب «قطر إنترناشونال ستيكس» المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب فرانسوا روهوت، فيما خطفت «ماجيكال صنسيت» لقب «أوك تري ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس، بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب ريتشارد هانون. واقتنص «بيج إيفز» لقب «موليكومب ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب مايكل آبلبي.

سباقات اليوم

وتتواصل الإثارة والقوة اليوم في ثالث أيام المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات والأفراس، إذ تتقدم المشاركين «الحسن» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب روجر فاريان، «نشوى» لعماد الصقر التي ستدافع عن اللقب الذي حققته العام الماضي بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «بلو روز سين» نجمة الـ «1000 جينيز الإماراتي الفرنسي» و«الأوكس الفرنسي» بقيادة الفارس أوريلين ليميتر وإشراف المدرب كريستوفر هيد.

الشوط الأول

وستكون بداية المشاركات ابتداءً من الشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 18 خيلاً أبرزها «رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، فيما يشارك «هلا إماراتي» لأحمد الشيخ في الشوط الثاني «ريتشموند ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدربة أليس هاينز.

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث «غوردون ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 6 خيول أبرزها «شيس بيس» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، فيما يشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، 20 خيلاً أبرزها «نيفل أكاديمي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان.

الشوط السابع

يشهد الشوط السابع لمسافة 1400 متر مشاركة 14 خيلاً أبرزها «ترو وزدوم» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جايسون هارت وإشراف المدرب شارلي جونستون، «شدان جوي» لجابر عبدالله بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي جونستون.

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