«كويك ثورن» يفاجئ الجميع في «جودوود كب ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

فجر «كويك ثورن» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، في افتتاح مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي أقيم على مضمار «جودوود» بإنجلترا، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب هيو موريسون.

تألق مثير

وظفر «حاتم» للشيخ عبدالله المالك الصباح بلقب «فينتاج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون، فيما اقتنص «كينروس» لقب «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب رالف بيكيت.

كما شهدت الأمسية تحقيق «تشويسيا» لمحمد النابودة لقب الشوط السابع لمسافة 1600 متر المخصص للمهرات .

اليوم الثاني

وتتواصل اليوم سباقات المهرجان، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع الرئيس «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي سيشهد صراعاً مثيراً على اللقب، بمشاركة 6 خيول، أبرزها «الداري» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«بادينغتون»، بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين، و«انسبايرال» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

بداية المشاركات

وستكون بداية المشاركات الإماراتية ابتداءً من الشوط الأول لمسافة 2400 متر، بمشاركة 12 خيلاً أبرزها «تاغاباوا» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما سيشهد الشوط الثاني «أوك تري ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس، مشاركة كل من «وايت مونلايت» لجودلفين بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و«دريم أوف لاف» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، و«جلينلوريل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

أشواط قوية

تشارك في الشوط الثالث «موليكومب ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثالثة»، 8 خيول أبرزها «كيليان» للشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كارل بيرك، فيما سيشهد الشوط الخامس لمسافة 1000 متر مشاركة 13 مهرة أبرزها «تروبيكال آيلاند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أويسين أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي. كما يشارك «آربن سبرول» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في الشوط السابع الختامي لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جو فانينغ وإشراف المدرب شارلي جونستون.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز