عندما تركنا كان في حالة جيدة.. كلوب يعلق على رحيل ماني من بايرن ميونخ

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، على رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف بايرن ميونخ.

وأعلن ماني خلال الساعات الماضية، رحيله عن بايرن ميونخ بشكل رسمي، وذلك في ظل اقترابه من الانتقال إلى صفوف النصر السعودي، بعد مفاوضات بين الطرفين طوال الأيام الماضية.

وأكد ماني خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" رحيله عن بايرن ميونخ بعد موسم واحد فقط مع البافاري، قائلاً: "يؤلمني أن أقول وداعًا لبايرن ميونخ، تمنيت أن تكون النهاية مختلفة، كنت أعلم بأنني أستطيع مساعدة الفريق هذا الموسم، وأردت إثبات نفسي ولكني أتمنى في النهاية التوفيق للنادي وجماهيره".

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "ليفربول إيكو"، بشأن رحيل ماني عن بايرن ميونخ بعد موسم واحد فقط: "لا أعلم ما الذي صار معه في بايرن ميونخ".

وتابع: "ساديو ماني عندما تركنا في ليفربول الموسم الماضي، كان في حالة جيدة".

وأتم كلوب تصريحاته، قائلاً: "لم أتحدث معه عما حدث مؤخراً".

يذكر أن ماني خضع لإجراءات الفحص الطبي خلال الساعات الماضية، تمهيداً لتوقيع عقود انتقاله الرسمية مع نادي النصر السعودي.

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