الجواد "سلوى" يتوج بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في بلجيكا

المصدر: وام

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فاز الجواد "سلوى" لمربط "وذنان ريسينج" بلقب المحطة السابعة لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، والتي أقيمت على مضمار ولينجتون بمدينة أوستند في بلجيكا ضمن سلسلة سباقات النسخة ال 30 من البطولة.



وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، دعماً لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية، بما يتماشى مع نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”.



ونجح الجواد "سلوى" المولود في عام 2018 وينحدر من نسل (كالينو × راقية بنت عامر) للمالك وذنان ريسينج بإشراف المدرب ألبان دي ميول، وقيادة الفارس ستيفان بروكس، في استعراض قدراته في مشهد نهاية السباق، الذي أقيم لمسافة 1800 متر ضمن الفئة الثالثة للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.



وكانت الصدارة في السباق لكل من بيكاسو تي وفريدة بيه، لينطلق الجواد سلوى صاحب الخمس سنوات في الأمتار الأخيرة بقدرات كبيرة قادته لحسم اللقب بفارق طول، وبزمن 02:11:84 دقيقة.



وحل في المركز الثاني "بيكاسو تي" (مغادير× بايبا تي بنت ديجندل) للمالك إس بي إم هورس ريسينج بإشراف المدرب سوزان بوستيما، وقيادة الفارس آنا فان دين تروست، فيما جاء ثالثاً "فريدة بيه" (المرتجزXهانيا دي إيه بنت مجد العرب) للمالك والمدرب بيتر ديكرز وقيادة الفارس كونسيتو سانتانجيلو.



حضر السباق وتوج الفائزين سعادة فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة، ومنصور الشامسي ممثل سفارة الدولة في بلجيكا، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبو ظبي الرياضي، بحضور علي الكبيسي مسؤول السباقات في مربط وذنان ريسينج.



وقال سعادة فيصل الرحماني: "نهنئ مربط وذنان ريسينج على فوز الجواد "سلوى" بلقب سباق المحطة البلجيكية للكأس الغالية، والتي شهدت تنافسا استثنائياً ضمن الفئة الثالثة، ما يترجم المكانة المرموقة للحدث، والقيمة الكبيرة لدى ملاك ونخبة مرابط الخيل العربية للمشاركة والتواجد في هذا المحفل العريق الذي ساهم بارتقاء مسيرة الخيل العربي على مدار 30 عاما".



وأضاف: "تقودنا توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة إلى مراحل متقدمة واستثنائية تسهم في إعلاء شأن الخيل العربي، ونعبر عن فخرنا بالنجاحات والمكتسبات الكبيرة التي حملتها المحطة البلجيكية السابعة في سلسلة سباقات الكأس الغالية والتي تمثل دافعا كبيرا لمضاعفة التميز والتقدم بمسيرة الحدث".



وأوضح: "سعداء بالنتائج الإيجابية والمكتسبات الكبيرة للسباق والحضور الجماهيري الكبير في مدينة أوستند الساحلية في بلجيكا، بما يمثل امتداداً لنجاحات المحطات وانعكاسا مهما للتفاعل المميز لقطاع الخيل العربي مع الكأس الغالية في كافة مضامير العالم".

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