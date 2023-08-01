«أفريكا» و«نورما» أبطال كأس الوثبة

المصدر: باريس - البيان

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حلّقت المهرة «نور الموري» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة اوليفيه بيلييه، بلقب الشوط الرئيس «ليوا انترناشونال ستيكس»، للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس، فيما توجت «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، و«نورما الموري» لرينيه كوخ، أبطالاً لكأسي الوثبة ستاليونز، في السباقات التي أقيمت أول من أمس بمضمار لاتست دو بوش بالعاصمة الفرنسية باريس، ضمن فعاليات النسخة 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سباقات المهرجان، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتمع لسباق «ليوا انترناشونال ستيكس» البالغ طوله 2000 متر، البالغ جائزته 50 ألف يورو، 7 مهرات وأفراس في سن 4 سنوات فما فوق، وجاء حافلاً بالقوة وتقدمت إلى الصدارة مبكراً «إيلاف» لياس، التي نافست بقوة حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تتراجع للمركز الثاني، إثر الاندفاع القوي الذي سجلته «نور الموري» التي قطعت المسافة في 2:12:69 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «سلطانة» لعذبة ريسنج.

وأسفرت نتيجة سباق كأس الوثبة ستاليونز الأول «بري منجالي دالبريه»، لمسافة 1900 متر البالغ جائزته 18 ألف درهم، والذي شارك فيه 11 مهرة في سن ثلاث سنوات ، عن فوز لافت ومستحق للمهرة «أفريكا دو مونلو» لهلال العلوي، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم .

ومنحت «نورما الموري» رينييه لور كوخ، لقب السباق الثاني لكأس الوثبة ستاليونز «بري منجالي دالبريه - أفاك»، الذي تنافست خلاله 10 مهرات عمر ثلاث سنوات لمسافة 1900 متر على جوائز بلغت 18 ألف يورو. عقب ختام الأشواط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الفائزين، وأشادت بالبطولة والإقبال على المشاركة فيها والمستوى الرفيع للخيول المشاركة، وتقدمت بالتهنئة للفائزين.

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