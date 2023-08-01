خيول الإمارات تخوض تحدي اليوم الأول لـ«جلوريوس جودوود»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، مهرجان «جلوريوس جودوود»، الذي يقام على مضمار «جودوود» بإنجلترا، ويستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط السادس الرئيس «جودوود كب ستيكس» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 11 خيلاً، أبرزها «كورج مون أمي» بطل سباق «جولد كب»، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «كولتران» بقيادة الفارس أوشين ميرفي وإشراف المدرب أندرو بالدينج، «إميلي ديكنسون» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين.

المشاركات الإماراتية

وستكون بداية المشاركات الإماراتية، ابتداء من الشوط الثاني لمسافة 1200 متر بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «دورني ليك» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، فيما سيشارك «مرحبا ذا شامب» لجابر عبدالله في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس روان سكوت وإشراف المدرب كيفن ريان.

منافسة قوية

سيشهد الشوط الرابع «فينتاج ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، مشاركة 9 خيول أبرزها «جولدن مايند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، فيما تشارك في الشوط الخامس «لينوكس ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية»، 9 خيول أبرزها «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «مربان» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس جيمي سبنسر وإشراف المدرب شارلي فيلوز.

وقال المدرب شارلي آبلبي: عاد «السهيل» من آسكوت في حالة جيدة، بالرغم من أنه سيحمل جزاء في الوزن نظير فوزه في قلعة الفهيدي. أتطلع لعودته على مسافة سبعة فيرلونغ، والتي ربما تكون المسافة المثلى له، وقد يناسبه مضمار غودوود. سنراقب حالة الطقس، حيث ستكون مشاركته موضع شك إذا كانت هناك أمطار غزيرة.

20

يشهد الشوط السابع لمسافة 1600 متر مشاركة 20 مهرة أبرزها «برايد ستونز» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن، «رواية» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «يونجست» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ديفيد إيجان وإشراف المدرب روجر فاريان، «رويال درس» لسعيد منانه بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب ريتشارد هانون، «تشويسيا» لمحمد النابودة بقيادة الفارس جاك ميتشل وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

كما ستشارك «إلفينيا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم في الشوط الثامن والختامي لمسافة 1200 متر بقيادة كيفن ستوت وإشراف المدرب كيفن ريان.

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