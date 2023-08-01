23 سباقاً في مدينة دبي الدولية للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن نادي دبي للفروسية عن برنامج موسم سباقات القدرة والتحمل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم في الموسم الجديد 2023 - 2024، وتضم روزنامة السباقات في دبي 23 سباقاً ستقام من نوفمبر إلى مارس المقبلين، أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، وسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم.

وتنطلق فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة عبر سباق السيدات يوم 20 فبراير، يليه سباق الإسطبلات الخاصة ضمن فعاليات الكرنفال، وكأس جميلتي للأفراس يوم 22 فبراير، فيما يختتم المهرجان بإقامة السباق الرئيس «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» لمسافة 160 كلم يوم 24 من الشهر ذاته.

وينطلق مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة مطلع العام الجديد يوم 2 يناير والذي يشتمل على 4 سباقات مهمة، حيث ستكون ضربة البداية عبر سباق السيدات يليه سباق الإسطبلات الخاصة ثم كأس اليمامة للأفراس يوم 4 يناير، فيما يقام السباق الرئيس للمهرجان «كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة» يوم 6 يناير.

سيح السلم

ويدشن تحدي سيح السلم لمسافة 119 كلم موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة يوم 2 نوفمبر المقبل يليه سباق الوصل للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم في الرابع من نوفمبر، ثم ستقام 3 سباقات دولية تأهيلية قبل سباق يوم الشهيد المخصص للإسطبلات الخاصة الذي ينطلق يوم 30 من الشهر ذاته، بينما سيكون سباق مدينة دبي الدولية بنظام «التسعيرة» للإسطبلات الخاصة آخر سباقات العام الجاري.

السباق الختامي

ويقام كأس حتا للإسطبلات الخاصة يوم 8 فبراير المقبل، وسيسدل الستار على فعاليات مدينة دبي الدولية للقدرة قبل شهر رمضان المبارك يوم 7 من مارس المقبل عبر إقامة كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كلم، لتنطلق بعدها فترة التحضيرات لأبرز الاستحقاقات والبطولات العالمية الخارجية في بريطانيا وأوروبا.

ويحتوي برنامج السباقات، على 6 منافسات مخصصة للإسطبلات الخاصة للملاك المواطنين، وسباقين للسيدات، بالإضافة إلى 9 سباقات تأهيلية ذات التصنيف الدولي لمسافات مختلفة.

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